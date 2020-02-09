泰女漂洋賺皮肉錢 慘遭「假警察」洗劫

監視器拍下這名假警察樣貌。（記者徐聖倫翻攝）

2020-02-09 14:10:02

〔記者徐聖倫／新北報導〕慘！泰國籍女子阿梅（化名）來台「賺皮肉錢」，日前1名男子假裝前來阿梅的出租公寓消費，上樓後男子竟拿出假造證件稱自己是警察，套出阿梅皮包擺放的房間位置，搶了皮包就揚長而去。阿梅泣訴，自己來台賺的半個月薪資全數遭搶，這個月沒辦法寄錢回家。阿梅也說，新北永和、北市中正、萬華都有多名姊妹受害，令人心生畏懼。

據了解，阿梅透過泰國友人介紹給台灣雞頭，友人向她稱來台賺皮肉錢非常快速，賺一段時間就可以撐起家中經濟。來自泰國中低階層家庭的阿梅自小窮怕了，遂下定決心來台淘金。阿梅上月持觀光簽證來台，年僅21歲的她相貌清秀，看起來就像個清純的大學生，生意絡繹不絕，正當她覺得一切順利，突如其來的搶劫卻讓她心灰意冷。

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本月5日清晨5時許，1名男子如往常透過雞頭相約阿梅交易，阿梅接獲雞頭訊息開了門讓男子上樓，這名男子先是拿出性交易費用2000元交付阿梅，讓阿梅不疑有他，接著男子看了公寓內確定只有阿梅1人，並確認她不會說中文，遂亮出證件以英文表示自己是「警察」，這下讓阿梅不知所措。

假警察要求阿梅去拿護照給他檢查，阿梅只能乖乖照做，這個舉動讓他順利得知阿梅皮包擺放的位置，正當阿梅從皮包內拿出護照時，假警察迅速趁其不備將皮包搶到手，將裡面的現金拿了就跑出公寓，留下恍神的阿梅和空空如也的皮包。

阿梅說，皮包裡有他半個月來的薪水一共20000台幣，另外還有2000泰銖，現在全部都被拿走，她做了半個月白工，實在欲哭無淚。阿梅也說，她很多姊妹都受害，包含新北市永和區、台北市中正區、萬華區，這名男子最少也搶了3、4間個人工作室，她只希望這樣的事不要再發生，能平安地賺到錢回國。

監視器拍下假警察準備上樓。（記者徐聖倫翻攝）

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