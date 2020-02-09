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首頁　>　社會

妙齡女流浪台中火車站半個月 暖警義助送她回家

警方到超商關心流浪的高女。（記者許國楨翻攝）

警方到超商關心流浪的高女。（記者許國楨翻攝）

2020-02-09 12:23:40

〔記者許國楨／台中報導〕一名家住北部的妙齡女子，上月隻身到台中求職未果，因身上錢已用完又不敢向家人求助就怕他們擔心，只好在台中火車站附近遊蕩，警方獲報了解得知她竟已流落街頭半個多月，苦口婆心開導希望她盡快回家，經過一番苦勸總算願意接受協助，讓警方送她搭火車至花蓮投靠姊姊，結束這場流浪驚魂記。

台中市第三分局立德派出前幾天接獲超商店員報案，表示有1名女子在火車站超商附近已遊蕩2至3週，希望警方到場關心，警員何誠晉、江文嘉前往了解原委，得知住新北市的20多歲高姓女子，日前經由網友介紹到台中找工作未果，未料身上的錢都用完了，為了怕家人擔心，高女還每天打電話給姊姊報平安，但事實卻是不敢回家而在超商逗留，只好在台中火車站附近遊蕩，偶爾至超商內休息避寒。

所幸期間均靠好心路人買食物讓她止飢，警方好心詢問是否需要幫忙，卻遭高女婉拒並表示會自己返家，隔天清晨警方再度前往火車站附近關心高女狀況，並協助連繫家人，在何員理性分析又溫馨的勸導下，高女這才終於被說服，願意回花蓮老家找姊姊。

何員隨即帶同高女到第一分局繼中派出所申請俗稱川資的急難救助車票，接著護送至剪票口，期間員警擔心高女身無分文，一路要坐車到花蓮路途遙遠，還自掏腰包給高女買食物吃，讓高女備受關懷感動不已，對警方的貼心為民服務感謝至極。

經溫馨勸說，高女總算同意到花蓮投靠姐姐。（記者許國楨翻攝）

經溫馨勸說，高女總算同意到花蓮投靠姐姐。（記者許國楨翻攝）

警方最後護送高女至剪票口搭火車，結束這場流浪驚魂記。（記者許國楨翻攝）

警方最後護送高女至剪票口搭火車，結束這場流浪驚魂記。（記者許國楨翻攝）

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