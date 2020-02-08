身障女刺死家暴父 姑姑跨海告發弟媳是共犯

死者的姐跨海告發弟媳也是殺弟共犯之一。（記者黃佳琳翻攝）

2020-02-08 14:27:49

〔記者黃佳琳／高雄報導〕長期喝酒家暴妻女的侯姓男子，前年為了第四台無法觀看，又再度動手毆打妻子，領有身心障礙手冊的長女上前勸阻被打，隨手拿破掉的茶几玻璃揮舞，不慎刺死父親，二審判長女徒刑5年2月，但侯的姐姐認為姪女不可能一人獨力殺父，懷疑弟媳也有涉案，跨海告發後，檢方認定侯妻罪證不足，處分不起訴。

檢方指出，前年1月4日晚間10點多，侯男不爽家中電視壞掉不能看第四台，打電話要求業者立即來查修，侯妻勸他這麼晚了別再鬧，而且也說已約定好維修日期，但侯情緒失控，出言辱罵再動手毆打她頭、臉，並持醬油禮盒，朝妻子背部、頭部砸。

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侯家長女聽到父母吵架，出房門勸阻，侯男竟惱羞成怒說：「我打妳媽媽不行嗎」、「Ｘ你娘，妳想死我就讓妳死」，隨即揮拳毆打她頭部，再持電視遙控器、電風扇繼續攻擊，甚至舉腳大力踹她身體。

長女倒地撞碰茶几桌面玻璃，侯父仍不放過她，彎下身作勢再攻擊，此時侯女隨手起碎玻璃揮舞，刺中父親侯男胸部、左肩部後方等5處，侯妻見狀大喊不要再打了，奪下女兒手上的玻璃，但侯男送醫後仍宣告不治。

高雄地院審理時，法官認為侯女長期遭受家暴，其情可憫，依傷害直系血親尊親屬致死罪判刑10年，二審再改判5年2月，但侯男住在日本的姐姐卻認為案情有疑點，直指一個小女生怎麼可能如此輕易殺死父親，懷疑弟媳也是共犯，不但上網爆料尋求公道，更跨海告發，但檢方重啟調查後，並無查到侯妻有涉案的情況，因此偵結後處分不起訴。

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