武漢肺炎》徐正文「搞飛機」 檢察官：恐觸外患罪最重無期徒刑

國民黨中央委員（案發後停權）徐正文協調武漢台僑專機返國，卻變質成「逃難專機」，還加掛3位名單外的台商，其中一人確診武漢肺炎，讓他成為眾矢之的。一名檢察官認為他恐觸刑法的外患罪，最重可處無期徒刑。（資料照）

2020-02-07 15:49:10

〔記者吳政峰／台北報導〕國民黨中央委員（案發後停權）徐正文近日協調武漢台僑專機返國，卻因變質成「逃難專機」，還加掛3位名單外的台商，其中一人確診武漢肺炎，讓他成為眾矢之的。不僅有律師與學者質疑徐正文違反兩岸條例，一名檢察官甚至認為他恐觸刑法的外患罪，最重可處無期徒刑。

該名檢察官表示，刑法的外患罪去年5月修正通過第115-1條「本章之罪，亦適用於地域或對象為大陸地區、香港、澳門、境外敵對勢力或其派遣之人，行為人違反各條規定者，依各該條規定處斷之」，把中國納入外患罪的適用地域，等同解開封印。

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他指出，外患罪章第113條去年同時間一併修正「應經政府授權之事項，未獲授權，私與外國政府或其派遣之人為約定，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金；足以生損害於中華民國者，處無期徒刑或7年以上有期徒刑」，換言之，若徐正文未經政府授權，私下與中國約定撤僑專機事宜，恐觸本法。

何謂「約定」？他翻了數本有關刑法的教科書，均認為只要是口頭諾成就算約定，無須一定要書面簽約，故徐正文若無法舉證經過政府授權，私自口頭與中方協調包機及名單，觸法的可能性就大增，最高5年徒刑。

且徐正文臨時外掛3名台商上機，其中一人確診染上武漢肺炎，造成我方必須增派人力、物力進行檢疫、防疫及其他醫療舉措，一旦證明足以造成國家損害，還可能進入到加重條款，最重處無期徒刑。

即便徐正文提出當時確有獲得政府默認協調，無法用第113條論罪，該名檢察官認為，亦可能落入第114條處罰，「受政府之委任，處理對於外國政府之事務，而違背其委任，致生損害於中華民國者，處無期徒刑或7年以上有期徒刑」。

他解釋，假設政府曾委任徐正文協調專機，也陳明了應以老弱婦孺、用藥迫切需求、短期出差旅遊等3類台人為優先名單，沒想到回來的均非這些人，且還多了3位名單外人士，其中一人染病，恐構成「違背其委任，致生損害於中華民國」的構成要件，最重亦為無期徒刑。

曾任檢察官的翁偉倫舉例，陸委會授權民間團體海基會處理與協調兩岸事宜，就沒有觸法問題，因此目前要先界定專機撤僑是否為政府公權力的行使，一旦確認這是應經政府授權之事，且徐正文未獲授權，確有可能觸法。

該名檢察官認為徐正文的行為已有觸法疑慮，呼籲高檢署勇於承擔責任，抵抗政治壓力，主動積極了解本案，釐清適法性，迅速定紛止爭，以免過度延燒，影響防疫。

至於有人質疑徐正文違反兩岸條例第5-1條「未經陸委會同意，不得與中國協商簽署協議」，他認為，本罪的構成要件是要「簽署協議」，除非能夠證明徐正文與中方有書面契約，否則成罪機率不高。

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