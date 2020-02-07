武漢肺炎》首批包機返台成員爆：沒抽血檢疫就登機、名單國台辦通知

首批中國武漢返台成員林小姐還原包機經過，指名單皆由國台辦決定，並且搭機前未做抽血檢疫，機上沒有發放防護衣也沒有隔開座位，只需量體溫確認體溫沒超過便可登機。（資料照）

2020-02-07 13:32:52

〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎疫情肆虐，台灣武漢返台包機於3日深夜平安降落桃園機場，原定名單僅244人，後實際搭機為247人，驚爆多3人非名單內，其中1人更於2月4日確診感染武漢肺炎。搭上返台包機的林小姐昨天（6日）接受政論節目「鄭知道了」電話訪問時，還原武漢返台包機經過，表示返台名單皆由國台辦統一通知，並且沒有依照老弱婦孺的優先順序，更指出搭機回程途中沒有防護衣可以穿，沒有隔開飛機座位，亦沒有抽血檢疫，只有簡單量體溫而已，溫度沒超過就能上飛機。

搭上首批包機的林小姐昨天接受「鄭知道了」主持人鄭弘儀電話訪問，鄭弘儀問及飛機上有沒有防護衣時，林小姐說「沒有」，並且表示「我們原本以為也會穿，結果就是要登機的時候發現，都沒有人發，也沒有感覺要穿的意思」。同時指出，原本傳出包機會有隔開座位的防疫措施，但到了現場才發現人數超出預期，根本無法隔開。

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受訪中，林小姐指出，一開始他們是向海基會尋求協助，海基會便提供了聯絡窗口，林小姐後來被聯絡窗口加入了一個「武漢台協」的群組，台商協會一開始說會協助包機，後來又改口說不會有包機，並希望林小姐「安心」留在湖北，之後湖北台灣同胞返台救援會會長徐正文向大家表示「不要緊張」，並且於包機取消後，向群組內其他人說明，他還會再努力想辦法，如果各位願意的話，可以「額外」加入另一群組。

後來，台商協會又改口說可以包機回台，但先讓武漢市區的人聯絡國台辦，以離機場較近的台商為優先，造成武漢市區外台商恐慌，並表示不是應該要先讓有需要的人回去嗎？但台商協會對此回覆任務已經完成，隨後將群組解散，所以有更多人轉而求助徐正文。

林小姐受訪時透露，返台名單皆由國台辦統一通知，並表示沒有依照老弱婦孺的優先順序，林小姐最後指出，從國台辦通知到上飛機的時間不到1天，他們上飛機前來不及做抽血檢驗，只要體溫沒超過就可以搭機，同時機上也沒發放防護衣，也沒有隔開座位。

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