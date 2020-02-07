台東元宵遶境將登場 街頭鬧事恐犯「妨害秩序罪」可關5年

台東市街頭日前發生7打2暴力事件，施暴者被依妨害秩序罪法辦。（記者黃明堂翻攝）

2020-02-07 12:22:54

〔記者黃明堂／台東報導〕台東警察分局最近將一起街頭鬥毆案件的7位施暴者依「妨害秩序罪」移送法辦，最重可判5年有期徒刑。往年元宵遶境易生陣頭鬥毆事件，此案例將令易滋事者引以為鑑。

台東分局表示，1月30日傍晚台東市發生暴力事件，僅因「互看不順眼」即吆喝糾眾圍毆被害人成傷。警方接獲110報案後迅速派遣快打部隊前往處置，並將犯罪嫌疑人帶回偵辦，經了解是雙方因乘車糾紛爆發口角，約定檳榔攤談判時發生肢體衝突，2名被害人遭7名犯嫌毆打致肋骨斷裂。

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警方說，刑法第150條修正案今年1月17日生效，此案成為台東警分局首例以妨害秩序罪移請台東地檢署偵辦案件。以往這類街頭鬥毆，警察單位都是以社會秩序維護法「處3日以下拘留或18000元以下罰鍰」，罰則過輕，已無法有效嚇阻有心人士聚眾滋事。

台東警分局說，刑法第149條及第150條規定，在公眾場所滋事者，最重「處5年有期徒刑」。而已受解散命令3次以上而不解散者，在場助勢之人可「處6月以下有期徒刑」；首謀者最重可「處3年有期徒刑」。

台東分局祭出首記鐵腕嚴正執法！並呼籲社會大眾勿以身試法，別再以為「聚眾滋事、街頭鬥毆」僅以違反社會秩序維護法裁處罰款了事。警方絕不容許社會秩序被破壞，也不允許公權力遭受挑戰！

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