首批包機名單惹議 台灣國：明告發徐正文涉犯反滲透法

獨派團體台灣國辦公室主任陳峻涵今天說，明天下午2點28分將赴台北地檢署告發徐正文（見圖）涉犯反滲透法。（資料照）

2020-02-06 20:05:28

〔記者錢利忠／台北報導〕第一批武漢回台包機名單備受批評，湖北武漢台胞返鄉救援會徐正文卻在臉書說，回來和挑選的人都不是後援會可決定；對此，獨派團體台灣國辦公室主任陳峻涵今天表示，徐正文有無人謀不臧等情事？明天（7日）下午2點28分將赴台北地檢署告發徐正文涉犯反滲透法。

台灣國辦公室主任陳峻涵說，中國武漢肺炎肆虐，各國紛紛撤僑，我國也安排專機準備帶回同胞，卻遭中共當局以政治手段處處刁難，最終在具有北京政協身分，同時也是國民黨中央委員，自稱是協調包機事宜的台商代表徐正文居中斡旋下而得以成行，但過程中疑似有違法情事，因此，台灣國辦公室將赴北檢告發徐正文觸犯反滲透法。

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陳峻涵指出，據媒體報導，包機抵台後，乘客竟無端多出3個人，其中更有1名武漢肺炎的確診病例，同時，還有數十位原本不在名單上的中國配偶，以致滯留武漢的老弱婦孺無法優先登機返台，影響台灣國人的權益甚巨，更有危及生命安全之虞。

陳峻涵懷疑，中共刻意刁難及其後的亂象，難道是要使台灣防疫出現破洞？原不在名單上的中國配偶與徐正文，有無人謀不臧？徐正文有無逕自撤換陸委會原本的名單？且徐正文在未獲政府授權下，對外提及5日將有第二班包機等訊息，製造無謂紛擾，讓人不得不懷疑是否參與中共的陰謀？意圖影響台灣國內的社會秩序。

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