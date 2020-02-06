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首頁　>　社會

追債當街抓傷前座艙長 華航空姐被起訴

華航空姐示意圖，與文無關。（資料照）

華航空姐示意圖，與文無關。（資料照）

2020-02-06 20:56:56

〔記者錢利忠／台北報導〕曾涉及外幣投資詐欺而被起訴的華航前牟姓男座艙長，前年在路上巧遇告他的張姓空姐，張女為了討債一路尾隨，並與牟男爆發激烈拉扯，事後被牟男反控傷害；張女雖曾2度獲不起訴，但高檢署認為張女涉嫌傷害，經2度發回台北地檢署續查後，北檢依高檢署命令依傷害罪起訴張女。

檢方調查，2018年4月26日下午3時53分，牟男在北市大安區的中心綜合醫院看完診準備離去時，巧遇控告他詐欺的張女，他見張女上前討債，不願與張女洽談，便打電話請妻子幫他報警。

警方到場協調後，牟男即搭計程車離去，卻不巧遇到塞車，他為躲避張女的糾纏，先在忠孝東路4段巷弄內下車，並步行至北市大安路一段，準備到大馬路再搭計程車。

張女見牟男下計程車後，仍不死心一路尾隨，並在大安路一段上的茶餐廳門口前，再次攔下牟男的去路討債，拉扯間造成牟男的右手臂紅腫、右手肘內側及右手腕等多處擦傷；氣不過的牟男，事後反控張女傷害。

座艙長涉詐欺空姐2億元

回顧牟男與華航空姐間的投資糾紛，去年初有空姐向媒體投訴，指控牟男擔任華航座艙長期間，聲稱有門路可拿到低於牌告匯率的外幣，成功遊說10多名空姐掏錢投資，牟男收了2億多元後，卻稱認識的老闆已跑路，隨即向華航申請退休，受害空姐不甘上當才組自救聯盟追債。至於涉及投資詐騙的牟男，去年已被依違反銀行法及詐欺等罪起訴，案件仍在法院審理中。

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