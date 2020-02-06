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詐騙新招！網路交友遇連環騙 騙稱可找駭客追回騙款剝兩次皮

又見詐騙新招，刑事局提醒民眾不要上當。（刑事局提供）

又見詐騙新招，刑事局提醒民眾不要上當。（刑事局提供）

2020-02-06 15:40:40

〔記者邱俊福／台北報導〕網路交友詐騙又見新招數，一名林姓軍人去年底結識1名女網友後，對方謊稱若要約見面，需先到某交友平台購買點數繳交保證金，藉此先騙走400元美金，被害人又接到電子郵件，對方聲稱可請駭客協助追回之前被騙款項，但須先預付作業費，最後又被騙1萬2000多元。

刑事局預防科表示，歹徒是利用被害者亟欲將遭詐騙款項追回的心態，寄出詐騙電子廣告郵件，標榜「專業駭客」或「私下管道」，誘使被害人主動加入指定LINE ID，進行後續詐騙，類似案例今年1月已受理3件，希望民眾多小心。

去年底，高雄市一名林姓軍人，透過交友軟體認識一名女網友「花花」，林約對方外出約會，但對方告知若要見面，必須到某交友平台花費200美元購買平台點數，作為保證金，只要成功約會且安全，該網站就會退回款項。

林男依指示後，但對方不斷找理由拒絕約會，他便要求退款，不料對方表達要退款需繳交擔保金、提領金各100元美元，林男繳付後，發覺根本沒有退費，驚覺受騙。

上月中旬，林男電子信箱內突然有封電子廣告郵件，告知可透過駭客協助，追回被騙款項，林男加LINE後，對方馬上以要預付作業費等為由，要求匯款1萬2000元，結果林男再度上當，最後氣得報警。

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