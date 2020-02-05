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南市「老刑事」大風吹41人 僅3人有功可選填自願

台南市警局繼小隊長輪調後，將調動41位資深偵查佐。（資料照，記者王捷攝）

台南市警局繼小隊長輪調後，將調動41位資深偵查佐。（資料照，記者王捷攝）

2020-02-05 22:54:17

〔記者王捷／台南報導〕台南市警局在上個月底啟動「8年計畫」輪調26位資深小隊長，近期將輪調41位在同單位滿8年的「老刑事」，據了解其中為警五分局調動最多，有6位偵查佐調動。另外，在41位調動的偵查佐中，僅3位有因破案記功，讓3人選填自願，其餘偵查佐則是輪調附近分局。至於偵查隊副隊長調動，市警局還在規劃中。

市警局「8年計畫」啟動後，引起地方仕紳與民代「關心」，但刑大與市警局強調，輪調是為了突破台南刑事人員組織僵化的瓶頸，咬緊牙關首先調動了26位資深小隊長，而轄區繁重的市警五分局偵查隊共有8個小隊，有4位小隊長輪調，是全台南調動小隊長最多的單位。

據了解，即將宣布異動的41位偵查佐，五分局又佔全台南最多數，共有6位在五分局服務滿8年的偵查佐。對於調動的意見，刑事警官對此表示，犯罪沒有轄區限制，是會流動的，但觀察刑事人員1年多，多數在同單位待久的刑事人員，出現本位主義。

刑事警官強調，刑事人員最重視情報，但往往發生跨轄事件時，橫向單位卻沒有合作默契。甚至有分局發生槍擊案，偵查隊長疑似擔心搶攻，不願分享情報給他單位的刑事人員，造成槍擊案鎖定對象後卻遲遲未破，如此重視個人利益的作法，這對台南的治安不見得是好事。

警方指出，這次的小隊長、偵查佐調動不會影響內調，在內調前先啟動「8年計畫」，除了突破組織僵化的問題外，也希望降低各刑事單位間的本位主義，加強橫單位的合作模式，目前除了有功蹟人員優先選填調動單位外，調動後將有半年觀察期，會視表現再做調整，呼籲刑事人員應該負起社會責任，對台南治安做出貢獻。

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