九旬老婦穿越馬路 遭直行車撞上送醫不治

陳姓老婦當時違規穿越環河南路。（取自 google街景）

2020-02-05 16:35:18

〔記者王冠仁／台北報導〕高齡92歲的陳姓老婦，從住家步行外出時，違規闖越馬路，當時行經該處的小客車駕駛反應不及，雖緊急剎車但仍撞上老婦。老婦受到撞擊後跌坐在地，雖然撞擊力道與傷勢不大，但她疑因年事已高、驚嚇過度，送醫救治後仍回天乏術。

警方調查，住在台北市萬華區的陳姓老婦，日前步行外出，行經環河南路二段時，沒有走一旁的行人穿越道，反而直接跨越馬路中的分隔島，想走到對面。當時行經該處的一輛小客車駕駛，疑因車流擋住視線，沒發現老婦穿越馬路，等看到人時猛踩剎車，仍不幸撞上。

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老婦受撞擊後跌躺在地，她肢體處有碰撞傷痕，但出血情況不嚴重；救護人員獲報後趕到現場，將她送醫救治，但她經搶救後仍身亡。警方檢視遺體傷勢，發現外傷輕微，若傷者是一般成年人可能不至於送命。

警方說，案發現場路旁有行人穿越道，陳沒有行人穿越道，違規穿越馬路；肇事駕駛雖然沒酒駕、有踩煞車，但警方將調查駕駛有無超速，除先將他依過失致死罪嫌送辦，也會進一步釐清責任歸屬。

據統計，台北市108年死亡車禍人數83人，以機車44人死亡人數最多，行人27人次之，行人死亡中又以65歲以上的行人17人（占比62.9%）最高。萬華分局呼籲，家中有高齡長者應多囑咐用路習慣，於晨昏外出應著亮色衣物，並配戴反光物件，穿越馬路應行走行人穿越道或天橋，避免憾事發生。

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