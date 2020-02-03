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離奇！筆直路上莫名失控 轎車迎面撞路人枉死

藍色自小客車無故失控撞上行人，在直衝進一旁機車行才停下。（記者鄭名翔翻攝）

藍色自小客車無故失控撞上行人，在直衝進一旁機車行才停下。（記者鄭名翔翻攝）

2020-02-03 20:17:10

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣造橋鄉今中午驚傳死亡車禍，57歲高姓婦人走在馬路邊，卻突遭藍色轎車迎面撞擊，連人帶車衝進一旁機車店面，高婦胸部重創當場無生命跡象，送醫搶救仍宣告不治；肇事的44歲吳姓駕駛供稱，當時有看到路人，但踩煞車時方向盤沒抓緊才釀禍，警方初步調查，吳男未酒駕、無超速，為何會在筆直馬路上失控撞死人，還待進一步釐清。

據了解，高婦於造橋工作，疑似中午時段外出用餐，行經造橋郵局時卻慘遭吳男駕駛車輛迎面撞擊，直衝進路旁機車店面，身體遭夾住，消防隊員趕到時將她拉出，但現場已無呼吸心跳，送往為恭醫院急救，但仍因胸部重創、血胸嚴重而宣告不治。

肇事吳男供稱，當時從苗栗市要返回頭份市，由北往南順向行駛經該路段時，雖看到羅婦走在路邊，煞車減速但卻未抓緊方向盤，導致車輛失控往右偏，先撞上路旁停放車輛，再撞向羅婦，直衝進機車行內才停下。

警方初步調查，吳男經測未酒駕，也無疲勞駕駛情形，且當時車速正常並無違規，而根據他的供詞也稱並無分神使用手機等，且該路段筆直，照理並無視線死角，為何會肇事讓人摸不著頭緒；警方將調閱附近監視器進一步釐清案情，而吳男訊後也將移送苗栗地檢署偵辦。

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