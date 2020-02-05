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強撬娃娃機店兌幣機鎖頭偷現金 2變裝賊仍被揪出

兩名竊賊著雨衣及安全帽強撬娃娃機店內兌幣機後竊取現金，過程被監視器全都錄。（記者許國楨翻攝）

兩名竊賊著雨衣及安全帽強撬娃娃機店內兌幣機後竊取現金，過程被監視器全都錄。（記者許國楨翻攝）

2020-02-05 12:32:57

〔記者許國楨／台中報導〕台中市兩名男子缺錢花用將歪腦筋動到娃娃機店，趁著大半夜無人之際，大費周章的穿雨衣並戴安全帽變裝後，持鐵撬破壞西屯區一間娃娃機店內的兌幣機鎖頭，竊取4千元現金後共乘偷來的機車逃離，但仍被警方過濾相關監視器後鎖定揪出，案經警方依竊盜等罪嫌送辦，昨天由檢方起訴。

台中市第六分局西屯派出所日前接獲劉姓被害人報案，表示其位在西屯區逢甲商圈內的娃娃機店，經過保全電話通報警報系統有異常發報情形，才會報案請警方一同前往查看，到達店內時，只見兌幣機遭人強行破壞而且現金也都不見了。

警方隨即調閱店內監視器畫面發現，當天凌晨5點時，有兩名男子身著雨衣及戴安全帽進入該娃娃機店，其中1人使用鐵撬破壞兌幣機鎖頭，徒手拿取兌幣機內的現金約4000元，另1人則在門口把風，等到確定得手後，2人共同騎乘1輛機車逃離現場。

警方調查犯案機車車牌後，發現該車也是偷來的，深入追查並擴大調閱路口監視器，終於掌握分別33歲、34歲的林姓及劉姓男子涉嫌進一步傳訊到案，兩人警訊中供稱，因缺錢花用才出此下策，共同犯下該起竊盜，原以為變裝後可以規避查緝，未料仍逃不過法網；警方則在訊後將全案依竊盜等罪嫌送辦，昨經台中地檢署起訴。

兩名竊賊著雨衣及安全帽強撬娃娃機店內兌幣機後竊取現金，過程被監視器全都錄。（記者許國楨翻攝）

兩名竊賊著雨衣及安全帽強撬娃娃機店內兌幣機後竊取現金，過程被監視器全都錄。（記者許國楨翻攝）

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