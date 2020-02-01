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目無王法！狂男地檢署接受偵訊 竟當庭痛打原告

周男竟在台北地檢署偵查庭出手毆人。（資料照。記者黃捷攝）

周男竟在台北地檢署偵查庭出手毆人。（資料照。記者黃捷攝）

2020-02-01 21:32:36

〔記者吳政峰／台北報導〕無視司法威信!周姓男子與劉男有債務糾紛而挨告，2018年赴台北地檢署接受偵訊時，竟當庭失控痛打劉男，過了兩個月，逛街時看到劉男的汽車，他也怒火中燒，砸爛整車玻璃，還嗆劉男「不是你死，就是我亡」，被依傷害、毀損、強制等罪送辦，高等法院審理後認為罪證明確，判他三罪應執行7月徒刑，可易科罰金21萬元。

周男與劉男有金錢與訴訟糾紛，結怨已久，2018年周男被劉男告，7月間赴北檢第三辦公室接受偵訊，未料庭訊到一半，周男對於劉男的證述不滿，當場發飆，出拳毆打他的頭部至倒地，再用腳猛踹他，直到法警出手勸阻才罷休。

2個月後，周男逛街經過一間咖啡店，店外停著劉男的汽車，他竟掏出榔頭擊碎其中一面車窗，但因力量過猛，榔頭飛入車內，他氣沖沖衝進店內找劉男理論，朝他扔擲酒瓶，並且抄起一把椅子往外走，砸碎其他三面車窗及前、後擋風玻璃。

接著，周男返回店內對劉男嗆聲「不是你死、就是我亡」、「被抓進去關起來也要你的命」，還對他的朋友說「不要跟畜生交往」，甚至坐在大門口，嚇得劉男不敢出門，只好打電話報警。周男見劉男報警，反嗆自己有躁鬱症的毛病，「法院拿我沒有辦法」。

高院合議庭認為，周男竟在偵查中當庭毆打劉男，無視司法公正嚴明，蔑視公權力，且打完沒多久，又在大庭廣眾下砸車恐嚇，妨害劉男離去，審理時又不願正視自己的過錯，至今未與劉男達成和解，惡行非輕。

但合議庭考量周男承認部分犯行，考量他無業、已婚、育有一子女，評議後判他傷害罪3月徒刑、毀損罪3月徒刑、強制罪3月徒刑，應執行7月徒刑，可易科罰金21萬元，全案確定。

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