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首頁　>　社會

變裝趴太嗨？喧嘩引發鬥毆 「米奇」誤打「毛怪」成傷

警方將扮演毛怪又被誤打的藍男（左二），以及誤擊朋友的米奇許男（右二）法辦。（記者張瑞楨翻攝）

警方將扮演毛怪又被誤打的藍男（左二），以及誤擊朋友的米奇許男（右二）法辦。（記者張瑞楨翻攝）

2020-02-01 13:16:06

〔記者張瑞楨／台中報導〕變裝趴太嗨？台中市藍姓與許姓男子等6人，昨天清晨參加變裝趴，之後於中市北區台中公園附近海鮮粥店內吃宵夜，其中，藍男打扮成毛怪，許男則打扮成米奇，卻因喧嘩引發鄰桌鄭姓與利姓男子不滿，雙方口角衝突後，飾演米奇的許男，持飲料瓶做勢攻擊，不慎誤擊友人毛怪藍男頭部，藍男頭部淌血送醫，警方動用快打部隊，將鬥毆4人依刑法新修正的聚眾鬥毆罪法辦。

這場誇張的「豬隊友」流血衝突，案發於今天清晨2時，25歲的藍男、許男與朋友6人，剛開完變裝趴，穿著怪異服裝吃宵夜，因變裝趴太嗨，眾人情緒仍高，遂於海產粥店內喧嘩，大談變裝趴的趣事，引發隔壁桌利男與鄭男的不滿，要求他們安靜一點，雙方演變成口角衝突。

衝突之中，打扮成米奇的許男，持玻璃瓶作勢攻擊，卻因動作太大，誤擊打扮成毛怪的朋友藍男頭部，藍男濺血後，由許男陪伴搭乘計程車送醫，中市警局二分局獲得聚眾鬥毆的報案，出動快打部隊，但藍男與許男已經離去，先將鄭男與利男帶回文正派出所，再通知米奇與毛怪（藍男與許男）到文正所偵訊。

雙方都不願提告，宣稱保留追訴權，警方則依據新修正的刑法第150條法辦，該條文是「在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，施強暴脅迫者，在場助勢之人，處一年以下有期徒刑、拘役或十萬元以下罰金；首謀及下手實施者，處六月以上五年以下有期徒刑」。

現場一片混亂，警方動用快打部隊制止鬥毆。（記者張瑞楨翻攝）

現場一片混亂，警方動用快打部隊制止鬥毆。（記者張瑞楨翻攝）

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