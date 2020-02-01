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武漢肺炎》母湯開玩笑！ 板橋男咖啡廳未戴口罩稱肺炎出院引恐慌

昨台北板橋一名男子在咖啡廳大聲與朋友笑鬧，稱自己肺炎剛出院，經了解後是虛驚一場。（翻攝臉書社團「我是板橋人」）

昨台北板橋一名男子在咖啡廳大聲與朋友笑鬧，稱自己肺炎剛出院，經了解後是虛驚一場。（翻攝臉書社團「我是板橋人」）

2020-02-01 12:45:59

〔即時新聞／綜合報導〕中國2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，下稱武漢肺炎）疫情持續擴張，街上行人多戴起口罩自保；然而，昨台北板橋一名男子在咖啡廳大聲與朋友笑鬧，稱自己肺炎剛出院，且未戴口罩，嚇壞其他民眾。經通報後醫護人員立刻前往處理，警方介入了解後指出，該男子只是「感冒出院」，確認無違法意圖後並未將人帶回，但後續將追蹤查訪。

綜合媒體報導，有民眾目擊昨晚間6時左右，民治街一間咖啡廳內有數名醫護人員著全套防護衣前往關切，將相關訊息po上臉書社團「我是板橋人」詢問；經了解後，是一名40歲游姓男子在咖啡廳與朋友餐敘，期間大聲笑鬧，指自己「得肺炎剛出院」，並且未戴口罩，引起一旁民眾緊張並通報相關單位前來處理。

警方了解後指出，游男日前因感冒在亞東醫院住院一週，但關鍵字引起民眾緊張，經119人員檢查醫院診斷書與症狀後確認是感冒，且游男沒有恐嚇或散播假消息意圖，因此未將人帶回，但之後將再行查訪。

防疫工作不能輕忽，假消息更不能亂傳；衛生局及衛福部疾病管制署強調，在網路社群、群組散播未經確認的疫情資訊可能觸犯《傳染病防治法》，按第63條規定最高可處300萬元罰金，籲民眾勿輕易以身試法，若民眾有疑慮，可利用疾管署官方網站 、官方LINE帳號「疾管家」或撥打1922免付費傳染病諮詢專線尋求正確資訊。

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