魔術方塊解法被盜 台灣紀錄保持人怒告違反著作權

洪男在2017年就上傳魔術方塊的特殊解法。（記者王捷翻攝）

2020-02-01 00:19:26

〔記者王捷／台南報導〕國人著作權的觀念淡薄，依著作權法規定，著作完成即有著作權，但一位魔術方塊玩家，疑用相同手法破解全國冠軍破解魔術方塊的方式，遭提告違反著作權，目前雙方已和解。

台灣魔術方塊多顆盲解紀錄保持人洪啟倫，在遮眼的情況下，用24秒鐘完成魔術方塊，2017年時他獨特的拆解影片，放在Youtube上有8萬人次觀賞，但一個月前黃姓男子錄製相同解法的影片上傳，讓洪男認為著作權遭侵犯，多次向黃男要求回應，但黃男沒有理會，最後直到洪男提到告後，雙方才和解。

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快30歲的洪啟倫在2008年開始接觸魔術方塊，在2010年首次參賽拿到第三名，之後他接觸「盲解」，也就是矇眼完成魔術方塊的訓練，他把每個方塊做標記，並且在腦內編碼，在2011年他獲得魔術方塊的台灣冠軍，當時是世界排名第20名，2014年他在盲解比賽中刷新台灣的紀錄，在2018年多顆盲解魔術方塊中，又刷新台灣紀錄。

2017年，他自創適合初學者的3×3魔術方塊雙公式「下右上左」，測速平均是31秒完成魔術方塊，放在Youtube上有8萬人次點閱，讓網友直呼是神手。不過在上個月，一位黃姓玩家也製作了20多分鐘的教學影片，洪認為，黃使用了他的公式，且約有3萬5千人觀看，還分享在臉書社團上，讓洪啟倫看到後認為自己的權益受損，並在臉書社團上留言警告，引起魔術方塊界注意。

據了解，洪啟倫多次向黃男喊話，告知黃男侵犯他的著作權，要求黃男回應，不過黃男卻沒有理會，直到洪啟倫提告後，黃男才表示願意和解。警方指出，有受理這件違反著作權案，雙方也在和解中，但由於偵查不公開規定，細節無法透露，已將全案函送。

對此洪男指出，目前與黃男提出和解，並要求黃男刪除侵權部分，還有返還部分盈利。而黃男對此表示不方便受訪。

律師洪銘憲說，依據著作權法規定，創作完成即有著作權，而同法第5條有立定10項著作範圍，以洪男的狀況，可以討論10項中的視聽作品，而依據91條規定，如果擅自重製的方法，侵害他人的著作財產權者，處三年以下有期徒刑、拘役，或科或併科75萬元以下罰金。

黃男一個月前上傳的魔術方塊解法，讓洪男認為自己的著作權遭侵犯。（記者王捷翻攝）

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