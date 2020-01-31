正妹空姐狠甩電信主管 遭嗆外洩3000張私密照

一名月薪15萬元的林姓電信公司主管，2017年間被李姓正妹空姐女友狠甩，竟然心有不甘，揚言散布她的3000張私密照，還把她的睡覺照放在個人臉書上，甚至質疑她與已婚機長關係匪淺，氣得李女提出恐嚇、妨害秘密、誹謗等告訴，高等法院31日維持恐嚇、誹謗罪各5月徒刑，妨害秘密則改判無罪。（法新社）

2020-01-31 12:28:49

〔記者吳政峰／台北報導〕一名月薪15萬元的林姓電信公司主管，2017年間被李姓正妹空姐女友狠甩，竟然心有不甘，揚言散布她的3000張私密照，還把她的睡覺照放在個人臉書上，甚至質疑她與已婚機長關係匪淺，氣得李女提出恐嚇、妨害秘密、誹謗等告訴，高等法院31日維持恐嚇、誹謗罪各5月徒刑，妨害秘密則改判無罪。

林男2016年間與李女交往，卻疑神疑鬼、懷疑她出軌，弄得李女很不開心，2017年間堅持分手，未料林男心生不滿，竟傳1張李女私密處、1張背部全裸、2張僅穿內衣的照片，搭配「飯店、溫泉、你家、我家、車上應該有3000多張一張光碟」、「看看你覺得哪幾張特優，我可以寄到你家，你老家，你朋友，樓下警衛應該也很愛吧」等恐嚇字句給李女，嚇得李女不知如何是好。

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不僅如此，林男在臉書PO出李女的睡覺照片，圖中可見拍攝場景在臥房及車上，李女均為睡姿；到了2018年，林男又在臉書放上李女穿著空姐制服的照片，附上與友人的對話截圖，批評李女「原來早就腳踏兩條船」、「介入他人婚姻關係」，並暗諷她勾引已婚機長，疑關係匪淺，李女痛哭報警。

林男到案辯稱要外洩3000張私密照是氣話，並無恐嚇犯意；至於李女的睡覺照也都經過她同意，無妨害秘密問題；而PO出李女穿著空姐服的照片，僅為紀念感情，並非誹謗。

一審士林地院法官未採信林男說法，直指訊息內容確會讓李女感到害怕；睡覺照一看就知道是趁她無意識時偷拍；而連名帶姓轟她與已婚機長過從甚密，亦涉誹謗罪。綜上，法官認定林男觸犯恐嚇、妨害秘密、誹謗等罪，判應執行1年2月徒刑，可易科罰金42萬元。

案件到了高院，合議庭認為光憑照片難以證明林男偷拍，撤銷原判決，改判妨害秘密無罪；至於恐嚇及加重誹謗則予以駁回，維持原判各5月。

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