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開工日喝春酒醉上路 賓士撞斷電桿害社區停電

賓士車撞斷電桿，電桿就壓在該車引擎蓋上，台電工程人員吊起電桿。（記者陳鳳麗攝）

賓士車撞斷電桿，電桿就壓在該車引擎蓋上，台電工程人員吊起電桿。（記者陳鳳麗攝）

2020-01-30 20:22:43

〔記者陳鳳麗／南投報導〕大年初六開工日，南投縣草屯鎮有中年男子中午跟友人喝春酒，以為自己清醒開賓士車返家途中，撞斷電線桿，電桿倒壓在引擎蓋，該男子嚇傻呆坐在車內，所幸人未受傷，但附近社區住戶因電桿被撞斷而停電數小時，直喊「好衰！」。

這名66歲的王姓男子，是在今天中午跟朋友在草屯市區喝春酒，飲了幾杯威士忌後，自己感覺酒已退了，就開著自己的賓士車準備回家休息，行經草屯鎮敦和路，失控撞上路邊的電線桿，撞擊力大，電桿應聲倒塌，不偏不倚就壓在其引擎蓋上，電線的電流聲一直傳出，讓目擊的路人十分擔心有火花冒出會讓車子燒起來，趕緊打119報案。

附近民眾怕會火燒車，一直催王男下車，但他不肯下車，熱心的民眾趕緊開副駕駛座的門，將他拖出車外。王姓駕駛堅持自己沒有受傷，拒絕送醫，由草屯派出所員警進行酒測，並帶回製作筆錄。王男的酒測值達每公升0.79毫克，被依公共危險罪嫌移送法辦。

王男撞斷電桿，電桿倒下佔據整條道路，雙向汽機車皆無法通行，警方通知台電公司工程車，將佔據路面的電桿吊起，才恢復道路通暢，因電桿斷了附近的住戶也因而停電了好幾個小時，直稱「好衰」。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

電桿被吊車慢慢移動再往上吊起。（記者陳鳳麗攝）

電桿被吊車慢慢移動再往上吊起。（記者陳鳳麗攝）

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