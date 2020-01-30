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興航空難擦撞計程車 司機求償400萬敗訴

復興航空編號GE235班機，2015年2月5日失事，墜毀入基隆河。（資料照）

復興航空編號GE235班機，2015年2月5日失事，墜毀入基隆河。（資料照）

2020-01-30 19:05:07

〔記者張文川／台北報導〕復興航空編號GE235班機，2015年2月5日失事，墜毀入基隆河，機上43名機組員及乘客死亡，機身落地前，尾翼擦撞行駛在環東大道上的計程車，司機周錫東與乘客幸運撿回一命；周錫東向同年11月宣布解散、前年6月被法院宣告破產的興航和負責人林明昇求償400萬元；士林地方法院日前認定，判周錫東敗訴，興航免賠。可上訴。

周錫東提告主張，根據飛航事故報告，由於已故機師廖建宗、劉自忠的疏於注意，錯誤關閉正常運作的發動機，導致班機失速墜落，擦撞到河岸邊高架橋上的計程車，再墜落在基隆河面，使他頭部受傷、腦震盪，胸壁、雙手也挫傷。

周錫東認為，即使興航已宣告破產，但仍不能免除賠償義務，林明昇身為負責人，也應負連帶賠償責，求償400萬元；他另於2017年擴張求償至1480萬元，但因未補足裁判費而已於去年1月被駁回擴張之訴。

興航反駁，事故發生後，已給周20萬元慰撫金、並結清住院費用，且同年4月已賠償146萬元給計程車公司，公司曾提出25萬元的和解條件，但周不接受；林明昇主張，事涉業務過失致死與業務過失傷害罪，檢方已不起訴，聲請交付審判也被駁回確定，可證他沒有疏失，也沒違反公司法。

士林地院審理後認為，興航已宣告破產，周主張損害債權在破產前，屬破產債權，只能依破產程序對興航行使損害債權，缺乏權利保護要件；而依檢方偵結認定，事故的直接原因是機師廖建宗未依原廠規定排除故障，監控的劉也未發現異狀，偶致雙邊發動機同時失效，失去動力失速，兩人違反注意義務而肇事。

調查也顯示，發生異常的二號發動機AFU僅使用1624小時，符合動態測試標準，未達送回原廠更換的標準，查無林明昇與興航事前已發現AFU異常的證據，難以認定林明昇執行公司業務時有違背法令。

法官因此認定，周的受傷肇因於機師的疏失，與林明昇沒有因果關係，興航方面則應依破產程序處理，判周錫東敗訴，興航不須賠償。

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