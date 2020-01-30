偷拍前男友LINE對話上傳臉書 網紅米砂判賠6萬1千元

新北地院判處米砂須賠償茶A共6萬1千元。（翻攝自IG）

2020-01-30 16:31:33

〔記者陳慰慈／新北報導〕去年與孫安佐傳出約炮墮胎而聲名大噪的D奶網紅米砂Misa，被曾與她有感情糾紛的YouTuber茶A提告妨害秘密，刑事部分，米砂已被判處拘役40日，得易科罰金4萬元；茶A再提出民事求償67萬餘元，新北地院日前判處米砂須賠償6萬1千元，可上訴。

茶A指控，前年1月與米砂同居期間，女方未經他同意，擅自透過他的電腦瀏覽他與其他人在「LINE」的非公開對話電磁紀錄，並用手機偷走這些LINE對話翻拍照片，再於同年2月，在其臉書散布這些LINE對話紀錄，還誹謗他「賣假貨」、「騙財騙色」、「得性病」、「給人包養」。

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茶A表示，他因此名譽受損，得到醫院身心科求診，還被頻道合作商解約失去工作，因而求償精神慰撫金30萬元、醫藥費1千元、工作損失24萬元、米砂製作侵權影片不當得利13萬餘元，共計求償67萬餘元，並要求米砂在臉書帳號及YouTube發文公開道歉以回復名譽。

米砂出庭時供稱，與茶A先前是男女朋友，因他對感情不忠，劈腿被她發現，兩人因此發生爭吵，坦承氣憤之下偷拍茶A與他人LINE通訊軟體非公開對話，並予以散佈，侵害對方隱私權；但茶A會被解約沒工作，是因其私德所導致，與她無關，只願賠償1千元醫藥費及1萬元精神慰撫金。

法官依侵害隱私權部分，判米砂須賠償茶A精神慰撫金6萬元、醫藥費1千元，共計6萬1千元。

對於米砂臉書PO文表示：「我以前有聽過茶A的一些風聲，有聽說他賣假貨騙錢，或者給人包養之類的（未經證實不輕楚是真是假，反正是黑歷史），但我覺得不能人云亦云，也不知道是否為事實…」。

法官認為，文中雖提及「賣假貨騙錢」、「給人包養」，但有說明只是聽說，並未具體指摘茶A確有這些行為，也強調因未經證實不能因此人云亦云認定為真實，仍願與茶A交往，認定米砂言論並未至惡意杜撰誇大達貶抑誹謗茶A名譽程度；而茶A被解約也難認與米砂偷拍其LINE對話間有因果關係，另米砂雖有署名「SorryBoner- 茶A 劈腿事件解釋（直播VOD ）/ 事情是這樣的」視頻，但並未見其有何具體誹謗侵害茶A名譽權行為，自無從認定構成侵權行為，且米砂製作影片及經由網友點閱觀看影片，亦難認構成無法律上原因的不當得利，此部分求償均予以駁回。

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