為了養男友 少女竟下海當應召女

為了要養男友，少女「試車」當應召女，兩名媒介的男子分別被法院判14、11年徒刑，圖片人物與新聞事件無關。（記者鄭淑婷攝）

2020-01-30 13:59:19

［記者鄭淑婷／桃園報導］綽號「狗狗」的邱姓與「阿嘎」的王姓男子，從2015年起，陸續在臉書刊登「尋找桃園新竹臺北，時薪2000至2500（任何女性人員）薪水一律現領日領」的工作訊息，誘使未成年少女上鉤當應召女，上工前邱男還先行「試車」，其中一名年僅13、14歲的被害少女坦言，是為了要繳房租、養男友才「下海」，每次與男客性交易代價約3500到4000元，她可以拿約2500元，剩下的則交給邱、王男，邱、王兩人落網後被依違反「兒童及少年性剝削防制條例」送辦，桃園地院法官日前審結，一罪一罰，分別判處邱男應執行14年徒刑、王男11年徒刑。

判決指出，邱、王兩人透過臉書刊登「工作」訊息尋找少女後，再以3500元到4000元不等價碼，媒介男客性交易，性交易地點多在桃園、中壢區的旅館、汽旅，交易前由王男接送少女前往約定地點，完事後少女可拿約2500元，其餘由邱、王平分，有少女上工前還得先接受邱男「試車」；此外，邱男另被查出與未成年女網友發生性行為。

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邱、王兩人被警方查獲移送法辦，邱男坦承犯行，而王則辯稱只是接受邱男指示載送少女到旅館而已；警方清查至少有3名被害少女，其中一名年僅13、14歲的被害少女坦言，是為了要繳房租、養男友才下海，每個月至少接客5次，每次可拿2500元。

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