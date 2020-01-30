為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

為了養男友 少女竟下海當應召女

為了要養男友，少女「試車」當應召女，兩名媒介的男子分別被法院判14、11年徒刑，圖片人物與新聞事件無關。（記者鄭淑婷攝）

為了要養男友，少女「試車」當應召女，兩名媒介的男子分別被法院判14、11年徒刑，圖片人物與新聞事件無關。（記者鄭淑婷攝）

2020-01-30 13:59:19

［記者鄭淑婷／桃園報導］綽號「狗狗」的邱姓與「阿嘎」的王姓男子，從2015年起，陸續在臉書刊登「尋找桃園新竹臺北，時薪2000至2500（任何女性人員）薪水一律現領日領」的工作訊息，誘使未成年少女上鉤當應召女，上工前邱男還先行「試車」，其中一名年僅13、14歲的被害少女坦言，是為了要繳房租、養男友才「下海」，每次與男客性交易代價約3500到4000元，她可以拿約2500元，剩下的則交給邱、王男，邱、王兩人落網後被依違反「兒童及少年性剝削防制條例」送辦，桃園地院法官日前審結，一罪一罰，分別判處邱男應執行14年徒刑、王男11年徒刑。

判決指出，邱、王兩人透過臉書刊登「工作」訊息尋找少女後，再以3500元到4000元不等價碼，媒介男客性交易，性交易地點多在桃園、中壢區的旅館、汽旅，交易前由王男接送少女前往約定地點，完事後少女可拿約2500元，其餘由邱、王平分，有少女上工前還得先接受邱男「試車」；此外，邱男另被查出與未成年女網友發生性行為。

邱、王兩人被警方查獲移送法辦，邱男坦承犯行，而王則辯稱只是接受邱男指示載送少女到旅館而已；警方清查至少有3名被害少女，其中一名年僅13、14歲的被害少女坦言，是為了要繳房租、養男友才下海，每個月至少接客5次，每次可拿2500元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
檢警搗破人口販運集團 應召女赴北檢作證容貌曝光！
2019-11-15 17:04

檢警搗破人口販運集團 應召女赴北檢作證容貌曝光！
應召女按碼表計時 嫖客「不爽」揮刀逼繼續反被奪刀...
2019-08-12 19:09

應召女按碼表計時 嫖客「不爽」揮刀逼繼續反被奪刀...
紙風車移師案場 聯上康橋熱銷7成

紙風車移師案場 聯上康橋熱銷7成
自由行禁令衝擊應召業 老司機：強國女才沒競爭力
2019-08-03 06:07

自由行禁令衝擊應召業 老司機：強國女才沒競爭力
應召妹玩遊戲王慘電客人 他們上門不求啪啪啪！
2019-07-21 15:53

應召妹玩遊戲王慘電客人 他們上門不求啪啪啪！
桃園最年輕城市 八德捷運宅超吸睛

桃園最年輕城市 八德捷運宅超吸睛
社會今日熱門
2020-01-29 23:19

鴛鴦大盜闖空門竊走6500萬！過年買彩券落網 影片

2020-01-30 09:49

裝憂鬱10年詐保5千萬 一家8口全起訴

2020-01-29 22:26

1/29 今彩539頭獎2注中獎！大樂透春節大紅包開出32組

2020-01-29 20:58

開工前再拚一次！大樂透、春節大紅包獎號出爐

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播