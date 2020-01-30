陳水扁涉偽證案重組合議庭 曾審趙藤雄行賄案法官當審判長

高院更一審審理前總統陳水扁涉教唆洩密案，因審判長蔡聰明退休，今由庭長楊立進主持重新抽籤分案，結果抽中「莊」股林婷立法官加入合議庭，審判長改由郭豫珍出任。（記者楊國文攝）

2020-01-30 13:02:19

〔記者楊國文／台北報導〕高等法院更一審審理前總統陳水扁涉教唆偽證案，因原合議庭審判長蔡聰明庭長因本月22日退休生效，高院今上午重新抽籤分案重組合議庭，改由曾審理遠雄集團總裁趙藤雄合宜住宅行賄案的郭豫珍法官出任審判長，受命法官仍是崔玲琦、陪席法官是林婷玉。此案因扁健康不佳，已獲裁定停止審理。

陳水扁所涉5件司法案均因為健康因素，獲裁定暫時停止審理，除此案外，另4案分別為台北地院審理陳水扁被控侵占公文案、陳敏薰買官洗錢案、高等法院更二審審理國務機要費案、更一審審理二次金改國泰併世華案。

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高院今日由「5人小組」負責公開抽籤分案，由庭長楊力進主持，另有庭長黃斯偉、王國棟、法官連育群、梁耀鑌參與，因蔡聰明庭長退休，由89位法官中，抽籤選中一位法官加入此合議庭，最後抽中「莊」股的審判長林婷立加入。

高院指出，由於郭豫珍法官期別是28期，且任職高院法官已10多年，較林婷立資深，因此由郭接任蔡聰明出任合議庭審判長，受命法官仍是崔玲琦、陪席法官是林婷玉。

受矚目的是，喧騰一時的遠雄集團創辦人趙藤雄被控涉入桃園八德、林口A7等合宜住宅行賄弊案，一審判趙四年半；但趙在二審宣判前要求加開辯論庭，出庭時全部認罪，「認罪牌」奏效，高院合議庭認為趙有悔意，改判趙兩年、緩刑五年，但必須捐國庫兩億元，全案定讞，趙可免坐牢，趙後來亦繳交兩億元了事，引起社會譁然，不少人質疑趙獲輕判，此案的受命法官就是郭豫珍。

陳水扁在龍潭弊案與陳敏薰行賄案中被判刑20年定讞，目前因健康因素，獲准保外就醫中。

高院更一審審理前總統陳水扁涉教唆洩密案，因審判長蔡聰明退休，今由庭長楊立進主持重新抽籤分案，結果抽中「莊」股林婷立法官加入合議庭，審判長改由郭豫珍出任。（記者楊國文攝）

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