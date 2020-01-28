七旬翁為領加持福袋迷途 平鎮警找他3小時送回家

為了領加持過的福袋，七旬彭翁從福林宮出來後，竟走失在三公里外的南豐路商家騎樓下。（記者陳恩惠翻攝）

2020-01-28 23:15:08

［記者陳恩惠／桃園報導］副總統當選人賴清德大年初三走春拜廟，昨午到桃市平鎮區福林宮發送福袋，當地一名獨居的七旬彭姓翁，趁著雨歇，特地到福林宮領取，沒想到活動結束後，鄰居發現彭翁未返家，於是向福林里長彭士義通報並急忙報警協尋，幸好平鎮警方三小時後在3公里外的商店騎樓下找到凍得發抖的彭翁，趕緊送她回家，鄰居除感謝警ㄈ外，也大讚三官大帝加持過的福袋果然有保庇！

桃市警平鎮警分局平鎮派出所長張振福說，農曆春節期間北部天氣濕冷，許多民眾大多窩在家，昨天下午副總統當選人賴清德抵達平鎮區供奉三官大帝的福林宮走春參香及發送福袋，不少民眾也趁著雨歇空檔到場排隊添好運，沒想到患有輕微失智且獨居的彭翁，領完福袋後卻不知去向，鄰居見老翁許久未回到家，趕緊向福林里長彭士義通報。

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張振福說，當時因為寒風刺骨，外頭低溫僅12度，警方據報後，立刻派員沿福林宮四周展開地毯式搜索，同時也將老翁的資料及照片發送各鄰里群組請里民協助，果然皇天不負苦心人，傍晚時分員警順利的在南豐路的商家騎樓下發現瑟縮在柱子旁，凍到不斷發抖的彭翁。

警方當下發現老翁似有失溫情況，趕緊將他送回派出所駐地安置，提供熱食及薑茶給老翁暖身，待老翁身體好轉後，再通知福林里彭士義里長及福林宮的志工前來協助一同將老翁送回，老翁的鄰居看到老翁平安無恙，大讚三官大帝加持過的福袋果然有保佑，才能讓老翁平安歸來！

家住平鎮區福林里的七旬獨居彭翁，迷途三小時後，終於被平鎮警方尋獲送回家。（記者陳恩惠翻攝）

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