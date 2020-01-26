老人除夕失蹤 警方初一找到人助團圓

草屯警分局中正所警員李承翰（右1）、潘政昕（左1）找到詹老先生其胞妹（左2）很感激。（草屯警分局提供）

2020-01-26 21:49:43

〔記者陳鳳麗／南投報導〕住南投縣魚池鄉、70歲聽障、智障詹姓老人，除夕下午離家，在外流浪1天走到草屯鎮中正路，又餓又累坐在路邊，草屯警分局中正派出所警員李承翰、潘政昕將他帶回派出所，拿點心讓他填一下肚子，從他衣服上繡的名字追查失蹤人口資料，發現曾有失蹤人跟他同名，經打上方聯絡人電話，找到其胞妹，證實他除夕離家，已失蹤1天，再無訊息準備報警。

中正派出所警員潘政昕、李承翰，是在大年初一下午接獲民眾報案，在草屯鎮中正路上發現1名老人無助地坐在路邊，兩警員到場後發現該老人家十分疲憊，且神情恍惚，無法回應他們提問的問題，兩人於是把老人家帶回派出所，讓他吃點心、喝水。

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由於該老人身上沒有證件，似乎聽不懂兩人在說什麼，也無法開口說話，唯一的線索是他上衣繡的名字，兩人決定從失蹤人口歷史資料來查看看，果然發現有同名同姓的人，上方也有聯絡電話，打了該電話果然就是詹老先生的家人接聽。

詹老先生的胞妹說，哥哥住在魚池鄉，除夕下午離家後就不知去向，四處打聽都沒有人知道其下落，想不到走了那麼遠的路，從魚池鄉走到草屯鎮，走了1天沒有吃也沒有喝水，真感謝警員們的熱心。

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