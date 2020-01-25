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首頁　>　社會

南瑤宮搶頭香改馬拉松 選手全力衝多人受傷

2020-01-25 00:37:02

〔中央社〕彰化南瑤宮搶頭香活動今年改以馬拉松形式舉辦，600多名選手從南瑤宮前出發，不過出發時選手全力往前衝，加上道路狹窄，多人不慎跌倒受傷，彰化市長林世賢說，要跟選手致歉。

往年彰化南瑤宮都會在除夕舉辦搶頭香活動，彰化市公所擔心民眾搶頭香受傷，都會在香爐包棉被，以防有民眾跌倒；今年除夕改成以馬拉松方式，民眾從南瑤宮前的南瑤路出發折返跑，全長1.5公里，獲得前三名的男女子組選手則是和彰化市長林世賢等人一起拜頭香。

這次活動男子組有400多人報名，女子組有200多人報名，男子和女子組選手從南瑤宮前集合熱身，有民眾扮成財神爺參加路跑，也有來自日本的民眾報名參加；昨晚10時30分，男子組選手起跑，不過南瑤路兩旁臨停的機車汽車很多，道路狹窄，加上選手為爭取佳績，一聽到鳴笛聲就往前衝，不少人重心不穩跌倒，場面混亂。

主辦單位最後計算成績，就讀國立台灣體育大學競技系一年級的黃登顯以及他的同學鄭宜瑄分別拿下男子及女子組的冠軍，領走新台幣8888元的獎金。

黃登顯接受媒體聯訪時說，之前有先來看馬拉松的路線，比賽時看到兩旁停滿了機車，有點擔心，幸好還是順利奪冠，也要利用機會向媽祖祈求身體健康，家人都幸福快樂。

彰化市長林世賢接受媒體聯訪時指出，今年是南瑤宮第一次以馬拉松的形式舉辦頭香活動，明年舉辦時會將道路兩邊清空，加強安全維護工作，他也要向今年受傷的選手們致歉。

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