除夕團圓異國美食入菜 徐國勇、邱豐光與新住民一同賀年

內政部長徐國勇與新住民一同料理年菜，慶賀除夕團圓。（移民署提供）

2020-01-24 13:48:45

〔記者錢利忠／台北報導〕今天是除夕團圓日，異地遊子回鄉少不了團園飯，內政部長徐國勇、移民署長邱豐光，在這歡慶新年的日子，與新住民們一起製作家鄉菜，共同迎接新年春節，分享喜氣。

移民署台北市服務站今年邀請越南新住民陳秋柳、印尼新住民林達、緬甸新住民柯珍瑋及張麗英、泰國新住民陳瑪莉等多位新住民，一起與徐國勇、邱豐光歡度新春除夕日，感受台灣濃郁的年節味。

請繼續往下閱讀...

新住民姐妹表示，她們能住在台灣真的很幸福，因為台灣是一個充滿多元價值觀的社會，來自各地的新住民都能感受到這份尊重。新住民姐妹在內政部一樓大廳煮年菜同樂，並融入各地多元文化，讓民眾體驗越南、印尼、泰國及緬甸等特殊傳統飲食，享用異國美食。

今年65歲的緬甸新住民柯珍瑋，來台已25年，回想起當初自己帶著兩個幼子與年邁父母遷居台灣，如今她的兩個孩子已大學畢業，宛如「涼拌茶葉」這道菜，吃到最後「苦盡甘來」。

柯珍瑋指出，緬甸人會將生茶葉採下用鹽進行醃漬，吃起來軟爛有鹹味，搭配花生、炸蠶豆、芝麻、腰果、豌豆、扁豆、脆蒜片、小蝦米、番茄、魚露、檸檬以及少許食用油、砂糖、辣椒等調味，就是一道「酸、甜、苦、辣、鹹」等五味俱備的料理。這道五味年菜如同她的人生寫照。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法