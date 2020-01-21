涉勾結人頭協會暗渡中國官員來台 白狼之子30萬交保

「白狼之子」張瑋經營的旅行社涉勾結人頭協會暗渡中國官員來台，今天遭北檢傳喚，訊後30萬元交保。（記者黃捷攝）

2020-01-21 18:39:54

〔記者黃捷／台北報導〕新北市水資源經濟發展協會等12間人頭協會，涉嫌勾結旅行業者，暗渡5000名中國官員來台，「白狼」張安樂之子張瑋經營的「華夏大地旅行社」也在列。由於檢警先前搜索時張瑋不再境內，台北地檢署今天再傳他到案，訊後諭令30萬元交保。

張瑋受訪時說，入台證都是移民署核發的，事後再來追究業者責任並不公平，相關單位應盡快將對岸人士來台做短期專業交流的法律盡快修好，才可以避免業者活在無奈、恐懼當中。

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檢警查出，中國人士若想來台觀光，須找政府特許的旅行社辦理，且審核較嚴格，許多旅行社便宜行事，改找民間機構合作，假藉短期專業交流名義向移民署申請入境許可。

退休記者、前台北縣議會國民黨團辦公室主任洪慶淋發現許多旅行社有「假交流」需求，於是成立12家人頭協會，2017年1月起至去年6月間，以每名人頭2000元價碼販售假交流計畫，2年半來與20多家旅行業者合作，暗渡至少5000名中國公務員非法入台，其中不乏統戰官員，粗估不法所得逾千萬元。

檢警上月10日發動搜索，掌握「華夏大地旅行社」也涉案其中，17日再發動第二波搜索，約談證人張安樂、張瑋妻子王姝茵等人到案，而當時張瑋並不再境內，今天傳喚他到案說明。

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