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暴怒推倒妻子後進房呼呼大睡 男毆妻變殺妻

桃園市張姓男子酒後與李姓妻子爆發激烈口角衝突後，涉嫌將李女推倒，造成李女顱內出血，送醫不治。桃園地檢署偵結，認張男涉犯傷害致死罪嫌重大，將他起訴。（記者魏瑾筠攝）

桃園市張姓男子酒後與李姓妻子爆發激烈口角衝突後，涉嫌將李女推倒，造成李女顱內出血，送醫不治。桃園地檢署偵結，認張男涉犯傷害致死罪嫌重大，將他起訴。（記者魏瑾筠攝）

2019-11-21 19:57:03

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市復興區56歲張姓男子，今年1月間深夜酒後與李姓妻子爆發激烈口角，盛怒之下將李女推倒，造成她顱內出血，送醫不治。桃園地檢署偵結，認張男涉犯傷害致死罪嫌重大，將他起訴。

檢警調查，今年1月5日凌晨，張男酒後在住處與妻子發生口角，張男不滿李女出言頂撞，出手推倒李女，李女撞到屋內堅硬物品受傷，張男犯行後，隨即返回房間呼呼大睡。

直到當天凌晨4點多，張男起床後見李女躺在地上昏迷不醒，才驚覺事態不對，緊急通知救護人員到場將李女送醫急救，由於李女頭部受有外傷併發顱內出血，導致腦損傷及中樞神經衰竭死亡。

檢警偵訊，張男矢口否認犯行，辯稱不知道李女頭上的傷從何而來；李女弟弟證稱，姊夫、姊姊關係不佳，酒後常起爭執，姊夫經常對姊姊施暴；死者女兒也證稱，父母酒後經常發生衝突，父親曾經將母親打得傷痕累累。

當時替李女急救的陳姓醫生證稱，李女由張男陪同到院時已呈昏迷狀態，張男稱李女是因為酒後拉扯跌倒導致昏迷；負責救護的徐姓、陳姓救護員則說，抵達案發現場時，李女狀態已不佳，送醫過程中，張男說，有推李女一下。

檢方依據張男、多位證人證詞，且相驗筆錄、相驗屍體證明書、解剖報告書及鑑定報告書等，確認李女是因頭部外傷併顱內出血，導致腦損傷及中樞神經衰竭死亡，認張男涉犯傷害致死罪嫌重大，將他起訴。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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