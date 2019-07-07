家暴全都錄！韓國男不顧小孩在旁 把妻子當成沙包打

〔即時新聞／綜合報導〕南韓警方今（7日）表示，一名36歲的韓國籍男子在2歲兒子面前痛毆越南籍妻子，目前已將該名家暴男逮捕歸案。
據《韓國時報》報導，這對夫妻家住在全羅南道靈岩郡，4日晚間9時許丈夫因為妻子韓語說不好，氣得把她當成沙包又打又踹，一連毆打了3個小時。
妻子遭家暴後肋骨骨折，預估需要4個星期才能康復，她的朋友於5日向警方報案，隨後家暴影片開始在網路上流傳。
考慮到案件的嚴重性和擔心男子再犯的可能性，警方已緊急拘留犯嫌，並計畫向法院申請逮捕令，同時也在討論如何保護越南籍妻子。
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〔即時新聞／綜合報導〕南韓警方今（7日）表示，一名36歲的韓國籍男子在2歲兒子面前痛毆越南籍妻子，目前已將該名家暴男逮捕歸案。
據《韓國時報》報導，這對夫妻家住在全羅南道靈岩郡，4日晚間9時許丈夫因為妻子韓語說不好，氣得把她當成沙包又打又踹，一連毆打了3個小時。
妻子遭家暴後肋骨骨折，預估需要4個星期才能康復，她的朋友於5日向警方報案，隨後家暴影片開始在網路上流傳。
考慮到案件的嚴重性和擔心男子再犯的可能性，警方已緊急拘留犯嫌，並計畫向法院申請逮捕令，同時也在討論如何保護越南籍妻子。