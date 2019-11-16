男遭刺傷控行兇 同居女友冷回「我根本不在現場」不起訴

林男指控是同居女友林女行兇，但林女否認說「我根本不在現場！」檢方調查後確認罪證不足，已予不起訴處分。水果刀示意圖，與本新聞無關。（資料照，記者翻攝）

2019-11-16 11:26:25

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市林姓男子2月13日晚間6點多，腹部被水果刀刺傷，倒在八德區建興街旁，還好送醫後保住一命。林男指控是同居女友林姓女子行兇，但林女否認：「我根本不在現場！」檢方調查後確認罪證不足，已予林女涉嫌家庭暴力罪之殺人未遂案件不起訴處分。

林男2月13日晚間6點多腹部被刺傷，倒在八德區建興街旁，剛好被他的哥哥經過時看到，趕忙報警將他送到醫院急救，他因腹部穿刺傷合併多處小腸破裂、腹內出血，住院治療到3月2日才痊癒出院。

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警方根據林男的供詞，依家庭暴力罪之殺人未遂案件將林女送辦，檢方說，林女堅稱她未涉案，「因當天她根本不在住家現場」，不知道誰跟林男在住處喝酒、林男為何會被刺傷，直到林男前往醫院急救，她才知情。

林男也在檢方開庭時，撤回對林女的告訴，他供稱，當天他的很醉，對後來發生什麼事都沒有印象，酒醒後人就已經在醫院了，檢方說，林女人不在現場，附近的監視器也只拍到林男負傷獨自走路的畫面，沒有積極證據可以證明林女涉案，已予她被控家庭暴力罪之殺人未遂案件不起訴處分。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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