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30歲敗犬長年遭母親毒打 憤而提告求償近40萬
2019-11-01 23:16:56
〔即時新聞／綜合報導〕中國江蘇常州一名30歲林姓女子，常與母親起口角，媽媽竟持鐵棍和木棍狠狠毆打女兒，導致林女皮開肉綻，大片瘀青。林女近日到警察局報案，告親生母親故意傷害，求償8萬元人民幣（約新台幣40萬）。
綜合外媒報導，林女今年30歲未婚，在外工作不順，所以回家幫忙打理店面，沒想到卻是和母親產生矛盾的開始。
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林母抱怨，為兒子買房之後，因為沒買給女兒，導致女兒最近一直鬧情緒，「她的意思就是我們護著兒子，重男輕女，給兒子買房沒給她買」；林女則指控媽媽確實「重男輕女」，一直嫌棄她30歲還未嫁人、在外工作多年卻沒出息。兩人常為小事爭執，林女也常常回嘴，讓林母十分生氣，數次毆打女兒，造成林女身上大片瘀青。
近期兩人再發生口角，林母暴力抽打林女，甚至在警察面前照樣拿起鐵棍毆打女兒。林女忍無可忍，下定決心提告。林母得知女兒要告上法院，氣得差點昏厥，表示「我只是在教育自己小孩怎麼就犯罪了」，但林女堅持提告，表示近年來的打罵讓她身心受創嚴重，一定會為自己爭取權益。