獨家》車城鄉代遭砍、傳緋聞 妻子護夫：救家暴婦反被傷害

當地村民湧入為張水潮夫婦打氣。（記者蔡宗憲攝）

2019-11-20 13:20:39

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕車城鄉代會昨發生遭闖入行兇案件，鄉代張水潮遭尤姓男子持菜刀砍傷手掌案件，外傳兇嫌指控有感情及金錢糾紛，受害的張水潮及妻子氣氛難平，直呼「公親變事主」，不少當地鄉民也湧入打氣。

「實在有夠莫名其妙！」張水潮妻子難過表示，他們與尤姓兇嫌是同村人，尤嫌平常就曾毆打父母、砍傷兄長，家暴妻子更高達11次以上，屢屢都是拜託張水潮協助調停，現在把所有責任怪罪到他身上。

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張水潮說，基於同村的情誼，實在不願意這件事情越演越烈，但關於他與犯嫌前妻相關不實傳言，他是受害者，竟然傳的繪聲繪影，他也在妻子陪伴下出面說明，未來再有類似傳言就正式提告。

這起事件發生在19日上午十時許，當時正進行鄉代會議中，尤姓男子突然持菜刀闖入與張水潮口角，瞬間砍向張水潮，張雙手掌抵擋時遭劃傷，尤嫌行凶後隨即逃逸。

恆春警方據報調閱監視器，發現尤嫌仍在附近，不到30分鐘就在路旁超商發現41歲尤嫌，尤嫌試圖逃逸仍遭警方壓制逮捕。

據了解，尤嫌及其熟識友人指犯案動機是金錢及感情糾紛，但警方不願證實，張水潮夫婦及當地村民更認為是污衊。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

當地村民湧入為張水潮夫婦（左二人）打氣。（記者蔡宗憲攝）

收傷的車城鄉代張水潮。（記者蔡宗憲攝）

車城鄉代會有兇嫌進入砍鄉代。（記者蔡宗憲攝）

車城鄉代會有兇嫌進入砍鄉代張水潮。（記者蔡宗憲攝）

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