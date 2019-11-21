3歲童疑遭虐死 恐被抓頭撞牆、重摔

檢警抱出一大紙箱疑似凶器、檢察官（藍衣白口罩手持文件者）與法醫一一進行傷口比對。（記者楊政郡攝）

2019-11-21 16:35:22

〔記者楊政郡／台中報導〕台中3歲男童遭虐案，檢警解剖發現，腦部頭蓋骨並無骨折、也非凹陷，僅是多處腦皮下出血及腦內出血，可見頭部受到多次、重覆性重擊，而胃內及上呼吸道有火龍果殘餘，男童晚餐吃火龍果中途就失去意識，由於死因還相當模糊，已採胃容物、血液、腦漿、臟器等進一步化驗，詳細死因還待解剖報告。

據悉，男童臉部及胸部有多處新舊燙傷，已採檢體了解是香菸燙傷還是吹風機造成，而背部有多處新舊擦挫傷，有可能是衣架等兇器造成，兩手腕有捆綁傷，疑似絲線或鐵線所造成。

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據研判，小孩胃內有火龍果，上呼吸道也有火龍果殘餘，可見他是在吃火龍果前遭到嚴重的頭部多次及重複性撞擊，懷疑是抓男童的頭撞牆或重摔，肚子餓自己拿火龍果吃，吃到一半就暈倒，才由王母與邱男一起送到台中醫院。

邱男已依傷害致死、凌虐致死及妨害自由等罪羈押禁見，王婦也以傷害罪交保候傳。

台中3歲男童疑遭親生父母虐死案，明天是男童生日，卻是冰冷的身體躺在解剖上，王母昨天上午頭帶粉紅鴨舌帽到場，面對媒體不發一語，腹部隆起旁人質疑又懷孕了嗎？不過經了解是她把包包藏在運動外套裡，虛驚一場！

22日是3歲王童的生日，但因親生父母疑似管教過當，台中地檢署檢察官黃嘉生指揮法醫黃博元，上午進行解剖，過程約兩個小時，仔細比對有可能使用的凶器，鑑識人員帶了一大紙箱的疑似凶器，有衣架、吹風機等等，又對比邱男與王母的說詞。

據悉，家屬準備低調處理，也不設臨時靈堂，檢察官解剖後發還領回，直接交給禮儀社進行火化。

據了解，王母與邱男是一對老少戀，育有一女兩男，死亡男童是么兒，可能出生就不得父母的緣，出生兩個月就因母子流浪街頭事件，被家扶中心得知後強制安置，而今年9月20日才從家扶中心回到原生家庭，還未滿兩個月，也未滿3歲，就離開人世。

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