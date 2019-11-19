菸頭燙臉、頭蓋骨凹陷 3歲男童慘遭虐死

台中市家防中心主任侯淑茹表示，男童曾被安置，今年9月20日才返家。（記者張菁雅攝）

2019-11-19 17:30:13

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市傳出3歲男童疑似遭虐致死案，據了解，男童臉部被菸頭燙傷，頭蓋骨凹陷、顱內出血，在場醫護人員都說，沒看過如此嚴重的狀況。

台中市家防中心主任侯淑茹今日表示，2016年12月，媽媽帶著當時出生不到1個月的男童在街頭流浪，民眾通報後，社會局將小孩安置，男童一直到今年9月20日才返家，男童返家後，最近一次家訪是在10月29日，都沒有發現異狀；市府社會局今日表示，接獲通知後已對男童父母提出獨立告訴，並持續追蹤司法相驗結果，目前男童的一對兄姐已交由祖母照顧，市府也派社工追蹤照顧狀況。

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男童的父母育有3個小孩，男童排行最小。侯淑茹表示，2016年12月，媽媽帶著當時出生不到1個月的男童在街頭流浪，民眾通報社會局處理，因媽媽沒有去處，社會局將小孩安置，安置後，社工會去訪視了解家庭狀況，家庭狀況恢復正常後，就讓小孩回家。

侯淑茹說，安置期間，媽媽都會前往探視，男童今年過年也回家住了幾天，社工觀察男童與父母互動情況正常，讓男童在9月20日返家。男童返家後，社工每個月進行一次家訪，最近一次是在10月29日，家訪過程都沒有發現異狀。

侯淑茹指出，對於案發經過，媽媽表示週日晚間是爸爸幫3個小孩洗澡，男童吃東西噎到也是爸爸在處理，媽媽不知道當時在浴室發生什麼事。

侯淑茹也說，男童的爸爸是裝潢工人，媽媽在家照顧小孩，被列為低收入戶 ，每個小孩每月有2695元補助，3人合計8085元。

另外，社會局指出，男童在17日送醫時身上有傷痕，造成男童傷害情形，已對男童父母提出獨立告訴，並持續追蹤司法相驗結果。而男童的姐姐與哥哥則暫時由阿嬤照顧。

台中醫院則表示，男童是在前晚8時40分左右送進該院，到院時已無生命跡象，經急救半小時仍回天乏術，醫院一方面請檢察官相驗，另一方面，因男童身上有不尋常傷痕，醫院也同時通報社會局。

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