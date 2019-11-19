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3歲男童疑遭虐死頭骨凹陷噴血亡 男童父涉嫌聲押

台中市再傳虐童致死疑案，台中地檢署獲報週日晚間7時許，一名媽媽抱著全身多處傷痕的3歲男童，已無心跳，到部立台中醫院求救，據悉男童頭蓋骨明顯下陷，醫護人員輕觸頭蓋骨血竟從鼻孔噴出，相當悽慘，昨檢方相驗初步認定外傷致死，上午傳喚媽媽及王姓同居人，訊後依傷害致死等罪聲請羈押禁見，媽媽5萬交保。示意圖，與新聞事件無關。（資料照）

台中市再傳虐童致死疑案，台中地檢署獲報週日晚間7時許，一名媽媽抱著全身多處傷痕的3歲男童，已無心跳，到部立台中醫院求救，據悉男童頭蓋骨明顯下陷，醫護人員輕觸頭蓋骨血竟從鼻孔噴出，相當悽慘，昨檢方相驗初步認定外傷致死，上午傳喚媽媽及王姓同居人，訊後依傷害致死等罪聲請羈押禁見，媽媽5萬交保。示意圖，與新聞事件無關。（資料照）

2019-11-19 14:17:30

〔記者楊政郡／台中報導〕台中市再傳虐童致死疑案，台中地檢署獲報周日晚間7時許，一名媽媽抱著全身多處傷痕的3歲男童，已無心跳，到部立台中醫院求救，據悉王姓男童頭蓋骨明顯下陷，醫護人員輕觸頭蓋骨血竟從鼻孔噴出，相當悽慘，昨檢方相驗初步認定外傷致死，上午傳喚王姓媽媽及邱姓同居人，訊後依傷害致死等聲請羈押禁見邱男，媽媽5萬元交保。

據了解，17日晚間7時許，一位媽媽抱著男童（從母姓王）哭哭啼啼到台中醫院急診室求救，男童全身軟趴趴已無心跳，院方急救約2小時宣告無效死亡，而醫護人員透漏，男童頭部的頭蓋骨有明顯下陷，應是外力造成，全身也有許多傷痕。

檢察官18日進行相驗，確定是外傷性致死，有外力介入及虐童之虞，為了確定死因，及如何致命，定週四進行解剖。

另今上午檢方傳喚媽媽及邱姓同居人到案，邱姓同居人是男童親生父親，但兩人已離婚，卻還同居再一起，訊後檢方依傷害致死等罪聲請邱男羈押禁見，媽媽則5萬元交保。

據了解，男童媽媽（41歲）生了3個小孩，死亡男童還曾被家扶中心安置，2個多月前才回家，其他兩小孩17日當晚被祖父母接走安置。媽媽曾與涉案邱男結婚又離婚，現在又同居在一起，男童應是他自己的小孩。

據男童媽媽說，當晚孩子吃過火龍果後開始嘔吐就暈了，據醫院發現，男童身上布滿新舊傷痕，尤其頭蓋骨下陷，疑似應有顱內出血，輕輕觸摸擠壓，血從鼻孔噴出，很少看過如此慘狀。

檢方相驗發現，男童全身新舊傷很多，雙眼瘀青，雙上肢手腕處有擦挫傷，疑似被綑綁，背部有結痂舊傷，頭蓋骨下陷，是後天造成還是先天造成，還要進一步解剖了解。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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