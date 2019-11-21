小六女童「約砲」15歲少年 法官判雙方互賠20萬

國小女童主動約砲，跟15歲少年到男廁啪啪，雙方互相賠償20萬元。（示意圖）

2019-11-21 16:29:40

〔記者王定傳╱新北報導〕一名國小六年級女童小美主動透過通訊軟體，跟15歲少年阿強（均為化名）約砲，2人跑到停車場廁所內「啪啪啪」，案件曝光後，雙方家長「開槓」，互相求償，由於2人均未成年，新北地院審理後給雙方各打50大板，判決互賠20萬元。

據了解，去年4月14日，才念國小六年級的小美，在與遊戲中認識的阿強聊天時，主動提及約砲，2人前往新北市林口一間寺廟停車場廁所內發生性關係。

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小美家長事後發現氣憤提告，新北地院少年法庭審理後，認為阿強觸犯與未滿14歲女子性交罪，判處應予訓誡及假日輔導。

小美家長認為，阿強利用小美年幼無知且有輕度身心障礙，根本不知道「約砲」的真實意義，竟拐她到男廁強行性侵，求償70萬元；阿強否認「硬上」，並攤出對話內容，喊冤說是小美主動約砲，也明白意義為何，加上他尚未成年，亦受到「侵害」，反制求償70萬元。

法院認為，小美主動約砲，亦明白「約砲」代表什麼，加上她說不出對方強迫性交的細節，因此判定是你情我願，非強制性交，由於雙方都未成年，均無性自主決定能力，各打50大板，判雙方互賠20萬元，可上訴。

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