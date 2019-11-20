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林園膠筏翻覆一死一失蹤 家屬怒控肇事船方不聞不問

林園膠筏跟漁船互撞案，造成一死一失蹤，死者家屬怒控船方不聞不問。圖為翻覆岸邊的膠筏。（記者洪定宏翻攝）

林園膠筏跟漁船互撞案，造成一死一失蹤，死者家屬怒控船方不聞不問。圖為翻覆岸邊的膠筏。（記者洪定宏翻攝）

2019-11-20 09:31:26

〔記者洪定宏／高雄報導〕54歲張姓與53歲蔡姓男子，本月11日搭膠筏出海釣魚，與東港籍漁船相撞後翻覆，原本2人已重回膠筏，曾致電黃姓友人等親友，但不久失聯，最後發現張男的遺體，蔡男仍失蹤，海巡隊依業務過失致死罪嫌，將肇事的蔡姓船長函送法辦。

張男今天出殯，他育有一對成年子女，蔡男則未婚；張男的家屬怒控船方至今不聞不問，沒有出面慰問，痛斥：「不能逃避責任！」

海巡署第五岸巡隊指出，張、蔡2人平日進出港正常，11日上午8點在高雄市林園區港嘴安檢所登記後出港，預定當天下午回港。

但安檢所人員下午3點未見膠筏返回，前去詢問家屬，然後到海邊查看，遇到黃男指稱岸邊有膠筏翻覆，查看確認是張、蔡所有，趕緊啟動搜尋。

警方強調，黃男聲稱，蔡男於下午2點打電話給他，告知膠筏曾與東港籍漁船相撞翻覆，但沒說時間及地點，2人已重回膠筏，並在返港途中，請黃男在港嘴里出海口碰面。

後來黃男回撥手機，已無人接聽，於下午4點40分抵達時，只見翻覆的膠筏被沖上岸，卻沒看到張、蔡2人，結果竟是1死1失蹤的悲劇。

海巡署高雄海巡隊獲報，依照黃男的說詞，勘驗肇事漁船，並調查蔡姓船長後，將蔡男依業務過失致死罪嫌函送法辦。

膠筏跟漁船互撞案，海巡隊依業務過失致死罪嫌將船長函送法辦。圖為空勤直升機搜尋失蹤者。（記者洪定宏翻攝）

膠筏跟漁船互撞案，海巡隊依業務過失致死罪嫌將船長函送法辦。圖為空勤直升機搜尋失蹤者。（記者洪定宏翻攝）

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