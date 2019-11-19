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首頁　>　社會

開張2個月牛排館遇祝融 老闆逃命：連手機都來不及拿

火場大量濃煙竄出。（民眾提供）

火場大量濃煙竄出。（民眾提供）

2019-11-19 20:12:16

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一家才開幕沒多久的牛排館下午驚傳火警，大量濃煙不斷竄出嚇壞民眾，消防局獲報派遣人車趕往灌救，所幸當時非營業時間沒有客人，而老闆雖及時逃生卻連手機都來不及拿，顯見當時的驚險場景，只是火勢雖很快獲得控制但截至目前仍持續悶燒，警、消現場戒備防止復燃。

這起火警發生在下午3點半左右，位在西屯區永福路上一牛排館突然起火燃燒，消防局獲報派遣第六大隊、協和、工業區、黎明及春社分隊、出動各式救災（護）車共10輛、人員共25名、由協和分隊分隊長陳柏仰帶隊趕往搶救時，發現現場為鐵皮屋2層樓建物，大量濃煙不斷竄出直衝天際，場面驚悚，嚇的附近鄰居及住戶紛紛跑出屋外查看。

消防人員隨即布署水線灌救，所幸當時非營業時間沒有客人受困，而老闆雖及時逃生卻連手機都來不及拿，他心有餘悸的說，牛排館才開幕不到二個月，沒想到就遇祝融，這下損失慘重令人始料未及，初步研判係二樓冷凍庫馬達爆炸引起火災。

而火勢雖很快獲得控制，但因截至目前仍有悶燒情形，消防人員唯恐鐵皮屋頂塌陷不敢貿然進入，仍在現場持續戒備防止火勢復燃，警方也在場進行交通疏導，防止過往人車影響救災。

消防局獲報出動人車趕往灌救。（民眾提供）

消防局獲報出動人車趕往灌救。（民眾提供）

圖中牛排館二樓突然起火。（民眾提供）

圖中牛排館二樓突然起火。（民眾提供）

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