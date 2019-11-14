草屯市區家具行大火 拾荒醉漢空地燒床墊惹禍

位在草屯鎮太平路上的家具行發生大火，火光熊熊，從外面可聽到霹靂叭拉的聲響。（記者陳鳳麗攝）

2019-11-14 00:27:37

〔記者陳鳳麗／草屯報導〕南投縣草屯鎮太平路上家具行，13日晚間9點10分左右發生火災，由於店內家具都是易燃，火勢一發不可收拾，到晚間11點仍未熄滅。家具店老闆的兒子指出，1名常會來撿東西去賣的拾荒者在店外的空地點火燒廢棄彈簧床墊，衝出去火已竄高並快速燒往店內。該名醉漢剛已被警方在附近找到，酒測值高達0.83，他說，點火燒床墊是要取裡面的彈簧去賣。

這家發生大火的老家具店，整棟以鐵皮搭建，因店內擺滿木製桌椅、櫥櫃、內有泡棉的沙發，均是易燃材質，一起火就一發不可收拾，數百公尺外就能看到熊熊火光，店外的貨車被燒毀。所幸店家老闆夫妻剛好外出，老闆的兒子則因看到店旁空地燒出來，奔出來查看，店內未有人受困。

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南投消防局獲報後，調派草屯、碧興、南投、鳳鳴等消防分隊趕至現場，佈水線射水，由於家具店後方緊鄰7層樓，大樓住戶十分緊張，所幸消防隊員很快控制。

家具行老闆的兒子指出，當時是看到店外的空地有火苗，跑出來就看到常會到空地撿拾資源回收物的流浪漢在燒東西，火竄得有兩層樓高，一氣之下就推了該流浪漢一把，大罵「你在做什麼？現在火燒得這樣大你說怎麼辦？」，而此時火舌快速竄向店內，焦急地向鄰居借滅火器滅火，但已無法控制。

家具行老闆的兒子也說，這名中年男子平時常在附近出現，並會來店旁的空地撿可賣錢的資源回收物去賣，但大家都不知道他的名字和住處。

草屯警分局根據目擊者描述該名拾荒者的外型、衣著後，分頭在附近找人，深夜11點多在附近的紫微宮後方找到人。

該名54歲的張姓男子，晚間有喝酒，酒測值高達0.83，他說，是想拿空地上彈簧床墊內的鐵製彈簧去賣，才用打火機燒床墊，想不到一點火就整個燒起來。

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家具行的側邊空地上，燒成焦黑處就是起火點。（記者陳鳳麗攝）

張姓醉漢說他是要取彈簧去賣，才燒地上床墊，彈簧床燒到剩骨架。（記者陳鳳麗攝）

附近居民都跑出來觀看。（記者陳鳳麗攝）

家具行的貨車被波及，燒成焦鐵。（記者陳鳳麗攝）

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