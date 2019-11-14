台中民宅失火屋主鬧失蹤 鄰居嚇壞抱貓提鳥急逃生

現場嗆人的濃煙密佈。（記者張瑞楨攝）

2019-11-14 17:09:33

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市北屯區中清路二段1226巷內一處連棟式民宅，今天（14日）下午失火，怪異的是，起火的屋內堆滿紙張等資源回收物，陳姓屋主不見蹤跡，消防員一再確認屋內無人受困，卻又找不到屋主，住在隔壁的妙齡呂姓小姐，嚇得提著飼養鸚鵡的鳥籠，抱著愛貓倉皇逃生，她心有餘悸說，聽到隔壁不斷傳出爆炸聲音，隨即起火，另一位住附近的張姓鄰居則氣憤說，陳姓屋主常撿拾資源回收物，整個屋內積滿紙張、瓶罐等廢棄物，勸他不要堆積雜物，他故意於深夜把收音機開得很大聲，鄰居拿他沒辦法，至於他為何失蹤？這位鄰居說「可能跑去躲起來了」。

中市消防局是在今天下午2時許接獲報案，馳抵發現巷弄狹小，趕緊封閉道路救援，卻又發現起火的3層樓民宅屋內，堆積各種雜物，消防員雖很快撲滅火勢，但殘火持續悶燒，不斷冒出嗆人的濃煙，另外，消防員找不到屋主，擔心屋主受困，不斷派員勘查火場，一再確認是否有人受困。

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住在隔壁套房的呂小姐說，隔壁鄰居撿拾資源回收，堆積很多雜物，起火前她聽到爆炸聲音，聲音愈來愈大聲，隨後起火，她嚇得抱著貓、提著鳥籠逃生，另一位鄰居氣憤說，起火的民宅屋主姓陳，年約50多至60歲，是榮民的第二代，離婚後一人獨居，常撿拾資源回收物，整個屋子堆積雜物，鄰居勸他不要再撿拾了，把雜物賣掉，他不高興，故意在深夜把收音機音量放大擾人，鄰居只能搖頭。

中市消防局第八救災大隊副大隊長柯進福說，因屋內堆積雜物，火勢雖很快控制，但仍持續冒出濃煙，幸好現場無人受困、無人傷亡，消防員至下午4時，還沒找到屋主，起火原因有待進一步鑑定。

消防員冒險進入火場，確認無人受困。（記者張瑞楨攝）

呂小姐提著鳥籠，抱著愛貓逃生，朋友（圖左）忙著安撫她的情緒。（記者張瑞楨攝）

呂小姐提著鳥籠，抱著愛貓逃生。（記者張瑞楨攝）

消防員不斷勘查火場，確認屋主等人並未受困。（記者張瑞楨攝）

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