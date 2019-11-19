SOD看太多？武術老師替女大生油壓按摩 竟伸狼爪硬上

2019-11-19 14:00:09

〔記者王定傳／新北報導〕19歲女大生小翠（化名）去年到蔣姓武術老師所開的養生按摩館捧場，基於師生信任，聽從指示脫光全身衣物，僅穿浴袍接受油壓按摩，不料，蔣男卻不懷好意，強逼口交並硬上；新北地院審理後斥責他所為嚴重折損為人師表形象，依強制性交罪，判刑3年6月。

檢警調查，37歲、已婚的蔣男，除了在大學教武術外，也經營按摩生意，去年2月15日，他的學生小翠前往養生館捧場，因熟識、師生關係，而聽從指示，脫光全身衣物僅穿浴袍接受油壓按摩，這次，蔣男只是單純按摩，並未伸狼爪性侵。

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不過，隔月11日，小翠再度消費時，仍按蔣男指示，全裸僅穿浴袍接受油壓，蔣男見有機可趁，先以按摩床上方有燈光刺眼為由，要求她戴上眼罩，再趁機搓揉胸部及下體。

小翠驚慌失措，不知如何應對，直至感覺到疼痛時，立即要求停手，蔣男卻不理會，強逼口交並硬上，被害者事後向同學哭訴，決定揭發此事。

審理時，蔣男反控小翠主動勾引，性行為時變換體位，並採女上男下姿勢，結束後與他一起沐浴、化妝，還說自己是渣女、提及男友性癖好等私密內容，離開後又去看戲、逛夜市，且他曾透過LINE詢問對方：「今天按摩舒服嗎？」小翠回說：「舒服喔、哈哈」，可見絕非硬上。

合議庭調查，小翠回憶此事時跟很多被害者一樣，都曾當庭哭泣，且她所述前後一致，無重大瑕疵，也沒渲染、誇大情形，更無誣陷動機，加上小翠的好友指證，小翠遭性侵後隔日就向她求助，不斷哭泣，判定蔣男確實硬上且不顧小翠意願變化體位。

合議庭認為，小翠年紀很輕，突然遭熟人性侵，處於情緒混亂狀況，還須顧慮到未來可能繼續在學校碰到蔣男，因此只能暫時隱忍，維持表面的談話及應對，案發後先去看戲及逛夜市，則是為了轉換心情暫時躲避，她的反應與一般遭熟人性侵的被害者一樣，與常情並不相違。

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