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公車拋錨卡路中間 2警＋10男這樣做司機直呼感心

日前一輛公車在中市台灣大道上拋錨，警民合力推車。（記者許國楨翻攝）

日前一輛公車在中市台灣大道上拋錨，警民合力推車。（記者許國楨翻攝）

2019-11-19 13:36:10

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一輛公車前天在車流量超大的台灣大道上拋錨，頓時影響車流造成塞車回堵，由於公車又重又大，無法自行排除的司機急到滿頭大汗，警方獲報趕往處理，靈機一動號召路邊熱血民眾一起將龐大的公車推至路旁，而被公車阻擋的車潮，也因此獲得緩解。

台中市警第六分局協和派出所當天下午接獲民眾報案，轄內台灣大道與東大路口有一輛公車拋錨卡在慢車道中央，警員鄭亞恩、黃順麟趕往處理，只見被擋在公車後方的汽機車瞬間動不彈，也因此造成塞車回堵，而司機則是焦急的站在路旁滿頭大汗。

由於公車又重又大，員警立即協請路過民眾幫忙，馬上有10名熱血民眾跳出來支援，合力徒手推公車至路邊不影響交通之處，讓受阻的交通迅速恢復順暢，事後司機還特地打電話至派出所，讚許並感謝警方的鼎力相助，警方也很感謝熱心民眾幫忙。

警方同時呼籲民眾平時應注意車輛的保養、維護，行前檢查五油三水，如發生拋錨或交通事故切勿慌張，將警告標示或三角錐擺置車輛後方後，應立即連繫保養廠前來道路救援，或退至路旁等待警方到來處理，避免拋錨影響道路通暢。

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