他被稱「台大宅王翻版」 前女友控傷害性侵皆不起訴

謝男被封為「台大宅王翻版」，被多名前女友告性侵、傷害或違反保護令，但台北地檢署均處分不起訴。（記者黃捷攝）

2019-11-19 12:24:04

〔記者黃捷／台北報導〕就讀台大的謝姓男子遭爆料軟禁、傷害同校前女友，挨告傷害、妨害秘密及性侵等多罪，但台北地檢署調查後不起訴。有另名前女友因受不了謝男傳訊息騷擾，也控告謝男違反保護令，卻未提出任何對話紀錄，北檢今再處分謝男不起訴。

今年2月，與謝男就讀同校的女大生向媒體爆料，指謝男與她交往時動輒暴力相向，某次她不顧謝男反對，與友人去演唱會結束後，竟在捷運站被謝男呼巴掌及痛毆腹部；還有1次，她沒等謝男先騎腳踏車過馬路，謝男竟扯她頭髮，甚至搬起腳踏車砸她，且謝男只要心情不好，就會動手將她的胸部捏到瘀青。

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該女還爆料，謝男曾拿與其他女生的性愛照炫耀，擔心有其他女生遭到性侵，所以報案提告；不過，謝男到案否認所有犯行，且傷害等罪發生在2017、2018年，已逾半年告訴時效，性侵部分則認定是合意性交，均處分不起訴。

有媒體比喻為當街殘殺女友「台大宅王」翻版，但台北地檢署調查後均處分不起訴。有另名前女友也因不堪謝男騷擾，向法院聲請保護令獲准，日前提告指出謝男不甩保護令，仍不斷傳訊息給她，但檢察官請她提出相關對話紀錄佐證，她遲遲沒有提供，今只能再處分謝男不起訴。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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