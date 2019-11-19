資深師打4歲童頭部 資淺師忙顧全盲生未違通報免罰

資淺吳師未通報資深劉師揮打幼生頭部，挨罰3萬元；但法院認定，依當下情狀，吳師未違反通報主管機關義務，因此撤銷北市府裁罰，意即，吳師免繳3萬元罰緩。圖為台北地院。（資料照）

2019-11-19 10:50:55

〔記者溫于德／台北報導〕資淺的吳師因未通報同班級資深劉師對4歲童揮打頭部行為，遭裁罰3萬元；吳師不服，提告抗罰。台北地院行政法庭認為，吳師當時正在照看一名全盲幼生，對於劉師瞬間揮打4歲幼生頭部，以客觀謹慎標準並參酌個人能力、事發情境等，並未違反通報主管機關義務，因此判吳師免繳3萬元罰緩，可上訴。

吳師任職北市一間啟明學校幼兒部，同班級尚有劉師一同帶班；前年10月5日劉師手持餐袋揮打4歲幼生頭部，未通報吳師因此被依違反兒少法相關規定，挨罰3萬元。委屈吳師訴願被駁後提告抗罰。

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吳師委託律師主張，進入啟明學校前並無帶特教班經驗，而劉師因具有豐富帶班經驗，即便劉師帶班風格較為嚴厲，但劉師年齡較長、經驗也豐富，吳師予以尊重，且劉師見孩子身體不適、情緒不佳，均會上前擁抱安撫，也會自掏腰包購買小點心給孩子作為獎勵，吳師才會認為劉師採寬嚴並濟的教育手段。

律師接著說，事發當下，吳師全神貫注照看一名全盲2歲幼生，未仔細看見劉師究竟對4歲幼生實施何種暴行，且劉師第1次揮動餐袋時，4歲幼生並未哭鬧或反抗，加上劉師動作短短瞬間，吳師以為劉師單純揮動餐袋；此外，現場還有一名楊姓助理教師，也未進行通報，可見依社會常情，劉師揮動餐袋動作尚未構成不當管教。

市府認為，根據教室監視影像，吳師在劉師揮打幼生頭部時以已入教室並緊鄰在旁，並低頭注視劉師及受害幼童動作；另受害幼生除多次向父母反應被老師拍打頭部、不想上學外，經心理治療諮商結果，也可認定劉師揮打行為已對幼生身心發展產生嚴重不良影響，在場吳師見聞卻未履行通報義務，自應受罰。

法官認為，資淺吳師當下正在照顧全盲2歲幼生，對於劉師瞬間持餐袋揮打4歲幼生，以客觀謹慎標準並參酌個人能力、事發情境後，並未違反通報主管機關義務，因此不具可非難性與可歸責性，毋須承擔本見行政處罰責任，故撤銷北市府裁罰，意即，吳師免繳3萬元罰緩。

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