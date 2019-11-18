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涉海科館詐貸3.3億案 慶富老董陳慶男再延押2個月

基隆海科館涉詐貸3億餘元，慶富老董陳慶男遭裁延押2個月。（資料照，記者黃良傑攝）

基隆海科館涉詐貸3億餘元，慶富老董陳慶男遭裁延押2個月。（資料照，記者黃良傑攝）

2019-11-18 18:34:32

〔記者黃良傑／高雄報導〕因承攬獵雷艦涉詐貸的78歲慶富老董陳慶男，另遭控涉基隆海科館詐貸案，遭起訴羈押中，陳男以年邁身體不佳為由，聲請具保解除羈押，高雄地院以他涉獵雷艦詐貸案一審判25年，其次子陳偉志棄保潛逃等原因，而且老董生命跡象穏定，裁定自20日起再延押2個月。

此外，陳慶男今天也出庭高雄地院，針對被控海科館詐貸3億3800萬元案，另名被告余姓建築師、郭姓營管部協理也遭起訴，陳坐著輪椅出庭，法官釐清工程進度計算方式，以及交由誰請款？誰負責製作工程進度圖表？陳慶男出庭但未表示意見。

據了解，陳慶男延押庭稍早於上週召開，陳主張年老又中風過，因被羈押很久了，身體承受不了，希望具保解押，律師也表達被告身體病症多，每次出庭均需乘坐輪椅，行動極為不便，主張目前已沒有羈押必要，要求停止羈押，況且，獵雷艦弊案已上訴至二審，沒有串供空間。

據了解，慶富老董陳慶男於去年10月至今，已被羈押逾1年，委任律師於上週以被告身患多疾，行動不便出次出庭需靠輪椅，盼能具保解除羈押；法官考量老董另涉獵雷艦63億詐貸案，一審遭重判25年，加上從事漁業、造船，況且，次子陳偉志棄保逃逸，行蹤不明，法官裁定自11月20日起再延押2月。

合議庭認為，高雄看守所曾函示陳生命穩定，即使曾中風導致活動不便，定期門診追蹤才能痊癒的疾病。合議庭認為，陳慶男的次子陳偉志棄曾繳交500萬元保釋，卻仍潛逃，區區200萬至300萬元保釋金，已不足以擔保他不會棄保潛逃，故裁准延押2個月。

基隆海科館涉詐貸3億餘元一案，慶富老董陳慶男遭裁延押2個月。（資料照，記者黃良傑攝）

基隆海科館涉詐貸3億餘元一案，慶富老董陳慶男遭裁延押2個月。（資料照，記者黃良傑攝）

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