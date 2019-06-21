海科館詐貸3.3億 慶富老董求刑20年

2019-06-21

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄地檢署追查慶富集團獵雷艦標案詐貸案，意外發現旗下慶陽海洋公司承作國立海洋科技博物館BOT工程，董事長陳慶男涉嫌聯合3名建築師，以不實資料向5家聯貸銀行詐貸3億3千8百萬元，檢方昨起訴陳等6人，以嚴重毀壞對建築界專業的信賴及金融秩序，建請法院重判陳20年、併科罰金3億元，其餘被告均建請從重量刑。

起訴書指出，慶陽海洋公司於2015年7月間，經董事會決議增資1億5千萬元後，陳慶男指示不知情的財會人員，自慶富造船公司及另家公司帳戶內，直接或輾轉將錢匯入海洋公司帳戶，充作增資股款及申貸所需自籌款；並於同月間，向聯貸銀行詐得授信額度2億元後，再輾轉將1億5千萬元匯回慶富造船等公司帳戶內，涉偽造文書違反公司法、商業會計法。

陳慶男又以旗下造船公司名義，簽訂海科館生態展示館維生系統、機電工程分包契約，明知工程進度遠落後預定進度，3次指示梁姓專案工程師製作不實工程進度圖，梁則找被告郭姓協理製作，並另製作不實工程進度證明書。

隨後又找許姓、夏姓、彭姓建築師，在未實際查核工程進度下，於不實工程進度證明書上用印，再由會計人員持造船公司開立不實統一發票、不實工程進度圖、不實工程進度證明書等文件，向聯貸銀行申請核撥授信額度，總計於1年4月內，分別詐得2億元、7千2百萬元、6千6百萬元，共計3億3千8百萬元，嚴重破壞對專業的信賴及金融秩序，對陳求刑20年、併科罰金3億元。

檢察官另審酌陳所涉為有期徒刑3年以上、10年以下重罪，不僅否認犯行，還與梁姓等被告相互卸責，考量陳慶男之子於另案棄保潛逃等因素，建請法院繼續羈押。

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