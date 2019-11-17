最悲情落網強盜犯！設斷點、騎變色車劫銀行分毫未得

2019-11-18 00:27:21

〔記者王俊忠／台南報導〕男子宋澄鑫因缺錢花用，先偷一面機車車牌，再開租來的小貨車到高雄租1輛機車，回到台南後，宋男把偷來的贓車牌掛到租來的機車上，還把租來的白、淺棕色機車與白色安全帽以噴漆噴成鐵灰色，且宋男從住處到安南區取作案機車時，還搭3段計程車，企圖設下追緝斷點。後來，他騎作案機車到永康區1家銀行、分持刀槍欲搶劫財物，幸保全按下警鈴、銀行副理敲桌吶喊，搶嫌分毫未得、狼狽逃離。

案發後，警方循線查獲宋嫌。台南高分院依加重強盜未遂、竊盜等罪判這名最悲情的強盜嫌犯5年有期徒刑。

檢警調查，宋澄鑫於2016年10月至12月間因信用卡款項未繳，相繼遭多家銀行強制停卡，經濟陷困境，為謀錢財、鋌而走險，他於2016年12月19日中午之前某時，在台南市某地拔偷1輛張姓車主所有的機車1面車牌。

同年12月18日下午1點許，宋嫌先到南市1家小貨車租車行租下1輛小貨車，當天下午即開這輛小貨車到高雄市1家租車行，再租用1輛白、淺棕色的機車，把這機車放到小貨車後車斗，並用帆布覆蓋整個後車斗、遮蔽機車。當晚開小貨車回台南，把機車載到安南區義吉街附近草叢藏放。

12月19日上午10點半，宋嫌從台南大樓住處離開，先搭1輛李姓運將的計程車到安平區，他走到安平運河旁的變電箱後方換穿另套衣褲，把1袋物品丟入運河；近中午12點，宋再搭郭姓運將的計程車到北區和緯路、海安路口下車；中午12點03分，又攔搭運將阿華的計程車到安南區，走到義吉街草叢，先把整輛機車與安全帽包膜，再拿備妥的兩罐鐵灰色噴漆，把白、淺棕機車與白色安全帽都噴成鐵灰色外觀，並掛上先前偷來的贓車牌。

12月19日下午2點許，宋嫌騎變裝的機車抵達南市永康區1家銀行，他拿1把手槍與1支西瓜刀指著銀行保全員，再跑進銀行櫃檯，雙手平舉手槍與西瓜刀、對銀行內部人員與民眾嗆說「把手舉起來！」，保全員機警按下警鈴、銀行洪姓副理敲桌吶喊，宋見狀罷手、快步離開銀行，騎作案機車逃離。宋把作案機車撕去鐵灰色漆包膜，還原成白、淺棕車色，再載到高雄租車行，若無其事的歸還。

警方獲報後循線調閱相關監視器影像，並向法院聲請搜索票，於2017年1月3日到宋嫌的住處搜得1把玩具槍彈、作案工具一批，並到高雄的租車行，從宋嫌歸還的租用機車上採獲鐵灰色噴漆物送交鑑定，查出花許多錢租貨車、機車、搭多段計程車，用盡苦心為自己與作案機車設斷點的宋嫌涉及這件銀行搶劫未遂案。

辦案人員也暗諷搶嫌費盡心力與金錢設計1套規避查緝的犯案途徑，結果仍是分文未得，堪稱是史上最悲情的強盜犯。

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