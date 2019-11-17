媒介少女傳播陪酒 媽媽桑當起經紀人

王姓女子與李姓女子以「在酒店上班賺錢最快，也可以獲取高薪」等詞，引誘3名未滿18歲少女加入旗下擔任傳播小姐。示意圖，與本新聞無關。（資料照，記者黃建華攝）

2019-11-17 19:21:48

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕王姓女子與李姓女子以「在酒店上班賺錢最快，也可以獲取高薪」等詞，引誘3名未滿18歲少女加入旗下擔任傳播小姐，還提供住宿並帶少女到「造型概念館」挑選禮服及安排專人化妝後 ，再以她們需上班賺錢償還妝髮、禮服、包鞋等治裝費用為由，帶往酒店面試陪酒從中牟利，新竹檢方依違反兒少性剝削防制條例起訴二女。

檢警調查，39歲的王女從事媒介旗下小姐至酒店坐檯陪酒，以抽取傭金的經紀人工作，明知不得招募、引誘、容留、 媒介、協助、利用或以他法使少女坐檯陪酒或涉及色情之伴遊、伴唱、伴舞等行為，竟意圖營利，先以無償提供套房住宿、支付汽車油資及餐費等條件作為報酬，聘僱具相同犯意的26歲李女（綽號「達達」、「金達達」、「卡比」）擔任其助理，負責招募傳播小姐、代向各酒店收取旗下小姐坐檯陪酒薪水、擔任司機接送小姐上下班。

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二女以「在酒店上班賺錢最快，也可以獲取高薪」等詞，引誘暱稱「紫心」、「婷婷」及「沫沫」等3名未滿18歲少女加入王女旗下擔任傳播小姐。王女旋以月租1萬元代價，提供租賃套房給3少女居住，並帶3少女前往「造型概念館」挑選禮服及安排專人化妝後，再以3人需上班賺錢償還妝髮、禮服、包鞋等治裝費用為由，當晚將她們帶往養生會館面試，協助並媒介少女們前往養生會館、酒店等處從事坐檯陪酒、伴唱等工作， 每日晚間8點報到後至隔天凌晨5點多下班。

期間少女每坐檯陪酒1檯1小時，由店家支付850元或900元不等薪資，少女1檯1小時皆實領600元，其餘均為經紀人王女所得傭金，酒店則另向男客收取包廂費及酒水等費用。

後來少女「紫心」經學校老師訪談後，發現她在酒店上班，乃通報社工進行緊急安置；王女得知檢警已著手偵辦，為脫免罪責，竟於某律師事務所，以30萬元為代價，與李女簽立協議書，協議李女不得將她擔任3名少女酒店傳播經紀人之事供出，並交付6萬元給李女收執，全案經新竹地檢署檢察官指揮新竹市警察局移送偵辦。

檢方指出，王女、李女所為，均係犯違反兒童及少年性剝削防制條例之意圖營利引誘、媒介、協助少女坐檯陪酒罪嫌，被告媒介少女坐檯陪酒利潤為每人每檯250元、每人每天保守以5檯計算約1250元，王女媒介少女陪酒日數約40天，經估算後犯罪所得共計約5萬元，建請院方依法宣告沒收。

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