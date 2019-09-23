鹹豬手亂摸傳播妹 男辯「我女友在旁」被打臉

2019-09-23 20:38

［記者鄭淑婷／桃園報導］吳姓男子2017年6月間，與友人到桃園市桃園區某KTV歡唱，席間友人找來傳播小姐作陪，吳男竟趁女子上完廁所返回座位時，趁機伸出鹹豬手摸下體，女子質問「為何摸我」，竟遭吳男出手掌摑，女子怒控吳男違反性騷擾防治法，吳男辯稱當時女友在旁，不可能亂摸，不過，女友證詞「當時剛好離席、沒看到」打臉吳男，桃園地院法官審結判處吳男拘役20天，如易科罰金以每日1000元折算，可上訴。

女子控訴，她的工作只是陪客人喝酒唱歌，當天吳男是包廂中的客人，豈料，她中途起身上廁所，返回後要回到座位上，就遭吳男突如其來伸手摸下體，她下意識推了吳男一把，隨即被吳男打了一巴掌，雙方開始發生爭執，一旁有人拿起手機錄影；吳男則否認有伸鹹豬手，堅稱「我女朋友就坐在旁邊，我怎麼可能伸手摸別人」。

法官傳喚吳男女友出庭，吳女證稱當天確實有陪男友一起到KTV，但當時她剛好去上廁所，回來時只看到男友與女子發生爭執，她詢問女子發生什麼事，女子就以手摸她、還原被摸過程。

判決指出，女子與吳男是第一次見面，雙方沒有任何嫌隙，女子並無誣陷吳男的動機，且女子從警訊到出庭的說詞，對於現場描述的狀況都一致，加上吳男在案發現場，曾被錄下有說「我認」兩個字，女子的指控並非憑空杜撰，審酌吳男犯後否認、未見悔悟，依違反性騷擾防治法判處他拘役20天。

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